Expertos temen que medidas del gobierno lleguen demasiado tarde para controlar el coronavirus en China

El intento de China de contener el letal coronavirus colocando a ciudades enteras bajo cuarentena es una medida sin precedentes pero parece poco probable que pueda parar la diseminación del patógeno, advierten expertos.

El contagioso virus ya se ha extendido por China y allende sus fronteras. Incluso un gobierno autoritario tiene poco tiempo para que los ciudadanos atrapados se sometan al cierre de las ciudades, dicen los expertos.



“Creo que hemos superado el periodo ideal de control y prevención”, dice Guan Yi, un experto en virus de la Universidad de Hong Kong.



China empezó su campaña el jueves 23 de enero del 2020, suspendiendo todos los transportes con Wuhan, la ciudad de 11 millones donde emergió en diciembre el coronavirus de la familia del SARS (Síndrome Respiratorio Severo Agudo) .



Una cascada de ciudades vecinas se han sumado a este bloqueo de viajes, en un corralito que afecta a cerca de 41 millones -una población casi tan grande como la de Argentina - en un intento de impedir que aquellos con el patógeno viajen e infecten a otros fuera de esta zona.



Sin embargo, con un balance de 26 muertos e infecciones detectadas hasta en Estados Unidos, se teme que las acciones sean demasiado pequeñas y lleguen demasiado tarde.



Yi, que regresó de Wuhan antes de la cuarentena, señala que mucha gente se había ido de la ciudad antes de que fuera cerrada a cal y canto, con motivo de las vacaciones del Año Nuevo chino, que se celebra este sábado 26 de enero del 2020.



Podrían haber estado incubando el virus “cuando salieron de Wuhan”, dice. Los síntomas podrían tardar varios días en emerger, llevando una bomba de tiempo sanitaria al resto del país y al extranjero.

China intentará construir en tiempo récord un hospital especializado en el nuevo coronavirus. Estará ubicado en la ciudad de Wuhan, donde se originó. Foto: AFP.



Mientras tanto, no se descartan brechas en la seguridad en Wuhan y sus alrededores en los próximos días pese al imponente despliegue de seguridad que se está poniendo en marcha.



Se han bloqueado carreteras y se han paralizado los servicios de trenes y aviones.



“Gente con dinero y conexiones va a intentarlo y probablemente lo logre”, dice a la AFP Zi Yang, un analista del centro de Singapur S. Rajaratnam School of International Studies.



No obstante, los dirigentes comunistas chinos cuentan con la docilidad de la población, en parte debido al control de Internet, la falta de libertad de prensa y la eficacia del aparato de seguridad.



El profesor asociado de la Universidad de Sídney Adam Kamradt-Scott, experto en seguridad sanitaria mundial, dice que solo un “puñado” de países podrían imponer cuarentenas a gran escala. Piensa que Estados Unidos sería uno de los pocos en poner en marcha una operación similar, utilizando la Guardia Nacional.



No obstante, Kamradt-Scott advierte que una cuarentena que dure una semana o más podría producir “crecientes niveles de descontento y frustración”.

Wuhan y otras 12 ciudades de China fueron puestas en cuarentena para intentar contener el virus. Foto: AFP.



Para este experto, la cuarentena parece más bien una medida para que las autoridades ganen tiempo y puedan poner en marcha otras iniciativas.



China va a construir un hospital especializado para el coronavirus en Wuhan solo en 10 días.



La historia confirma que los controles no suelen ser muy eficaces. La primera vez que se aplicó una cuarentena fue en Venecia en el siglo XIV, cuando los barcos que llegaban a la ciudad Estado de otros puertos infectados quedaban retenidos 40 días.



A lo largo de los siglos, Estados Unidos intentó imponer cuarentenas para combatir la fiebre amarilla, los países europeos trataron de controlar epidemias de cólera y varias naciones del África occidental sellaron ciudades para controlar el ébola en la década pasada.



La cuarentena es “simplemente una ilusión”, dice Bruno Halioua, historiador de medicina en la Universidad de Paris IV. “La cuarentena nunca ha funcionado. Cada vez ha habido problemas”.



Y después de ver la situación en Wuhan de primera mano, Guan Yi, de la Universidad de Hong Kong, comparte el pesimismo. “Nunca había tenido miedo”, dice Guan. “Esta vez, tengo miedo”, concluye.