Matt Damon revela que una mujer fue su doble en ‘La Odisea’

El actor Matt Damon sorprendió al público al revelar que una mujer fue su doble de acción en una de las escenas más desafiantes de ‘La Odisea’, la nueva película de Christopher Nolan.

En esta producción, Damon interpreta a Odiseo, un papel que le ha valido grandes elogios y que considera una de sus mejores actuaciones hasta la fecha.

Entrenamiento riguroso y reconocimiento a sus dobles

Devyn Dalton es una reconocida actriz, bailarina y especialista en escenas de riesgo doble de acción. • Foto: IMDb

De acuerdo con Meristation, para lograr este papel, Matt Damon se sometió a un riguroso entrenamiento y a una dieta estricta, lo que le permitió lucir un físico espectacular a sus 55 años.

Sin embargo, el actor destacó la importancia de sus dobles de acción en ciertas escenas.

En particular, mencionó una escena brutal donde se enfrenta a guerreros gigantes en Lestrigonia.

Devyn Dalton, la especialista detrás de la acción

Devyn Dalton es la verdadera artífice detrás de los virales músculos que lució Matt Damon en ‘La Odisea’.

La prestigiosa especialista de riesgo ejecutó las secuencias de combate frente a los lestrigones, aportando la impresionante complexión física que requería la escena.

Para evitar el CGI, Christopher Nolan usó perspectiva forzada y seleccionó a Dalton por su estatura y potencia física.

Su trabajo fue tan impecable que el propio Damon la elogió públicamente en el pódcast Happy Sad Confused:”Tiene los mejores brazos que he visto en mi vida”, visibilizando el talento femenino en escenas de alto riesgo.

¿Quién es Devyn Dalton?

Según Cine Manía, es una especialista de riesgo, bailarina y actriz canadiense de 34 años y 1,37 m de estatura.

Ha participado en superproducciones como ‘Thunderbolts‘, ‘The Last of Us‘, ‘El proyecto Adam’ y ‘Godzilla’.

Además, destaca por su trabajo en captura de movimiento en la saga de ‘El planeta de los simios’.

El gesto de Matt Damon al compartir los créditos no solo destaca el talento de Devyn Dalton, sino que pone en valor la vital labor de las mujeres especialistas en la industria del cine de acción.