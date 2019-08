'Matrix 4' es oficial: Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss confirmaron su participación

LEA TAMBIÉN

Prepárese para volver a ingresar a la Matrix. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Lana Wachowski, co-creadora y directora de 'The Matrix', regresan para una cuarta entrega de la franquicia, informa este martes 20 de agosto del 2019 el portal Infobae.

Wachowski está lista para escribir, dirigir y producir el nuevo proyecto con Reeves y Moss repitiendo sus papeles como Neo y Trinity, respectivamente. Y Warner Bros. nuevamente se unirá a Village Roadshow.



El presidente de Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich, hizo el anuncio este martes. "No podríamos estar más emocionados de volver a entrar en 'The Matrix' con Lana", dijo Emmerich. "Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de Matrix".



"Muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad son aún más relevantes ahora", dijo Wachowski. "Estoy muy feliz de tener a estos personajes de vuelta en mi vida y agradecido por otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos".

'Matrix' se estrenó en 1999. Esta es una de las películas que cumplen 20 años este 2019. Foto: Captura de pantalla



Además de Wachowski, el guión también fue escrito por Aleksandar Hemon y David Mitchell.



Las tres películas anteriores – 'The Matrix', 'The Matrix Reloaded' y 'The Matrix Revolutions' – fueron todo un éxito en la taquilla global. Todas las producciones fueron escritas y dirigidas por Lana y su hermana, Lilly, y protagonizados por Reeves y Moss. La primera parte de la saga tuvo su vigésimo aniversario este año.



Por el momento se desconoce cómo y dónde despegará la trama, qué sucederá con Morpheus (Laurence Fishburne) y cómo se completará el elenco. La película estaría lista para comenzar la producción a principios de 2020.

Fotograma de 'The Matrix'. Foto: Facebook



En los últimos años Warner Bros. ha estado tratando de encontrar una manera de regresar este universo y en los últimos dos meses el estudio fue testigo del gran resurgimiento de Reeves con los éxitos de taquilla 'John Wick 3' y 'Toy Story 4'. Y el nuevo guión de Wachowski terminó de entusiasmar a la compañía.