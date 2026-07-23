Madonna y Justin Bieber: la polémica detrás del show del Mundial 2026 que revela la prensa internacional

Un choque de egos entre Madonna y Justin Bieber habría marcado los momentos previos al show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ambos artistas tuvieron diferencias creativas que generaron tensiones detrás de cámaras.

La controversia que surgió antes del evento

De acuerdo con Univision, Madonna y Justin Bieber fueron dos de las estrellas que amenizaron el espectáculo.

No obstante, los desacuerdos artísticos desencadenaron un fuerte choque entre ambos.

Justin Bieber es un cantante, compositor y músico canadiense, reconocido mundialmente como un ídolo del pop. • EFE

Justin Bieber buscaba una presentación sobria y centrada en la música, tras las críticas recientes que había recibido, deseaba un show limpio, controlado y sin distracciones.

Por su parte, Madonna no tenía intención de ser opacada y proponía algo mucho más ambicioso.

Ronaldinho, Madonna y Ronaldo en el show de medio tiempo de la final de futbol. • EFE

Una fuente cercana indicó al Daily Mail que la cantante deseaba una actuación memorable, bajo la premisa de que un escenario tan grande requiere algo de lo que la gente hable durante años.

La intervención de Chris Martin

Según el medio La Vanguardia, ante esta pugna, en la que ninguno quería desempeñar un papel secundario, Chris Martin, vocalista de Coldplay, tuvo que intervenir para mediar y equilibrar las distintas visiones creativas.

Chris Martin fue el mediador entre la presunta discusión de Madonna y Justin Bieber. • Foto: IMDb

La intervención de Chris Martin fue clave para evitar que las diferencias escalaran durante la preparación del espectáculo. Madonna apostó por una presentación cargada de producción visual y bailarines, mientras que Bieber optó por una actuación más sobria centrada en su interpretación musical.

A pesar de los rumores y de las afirmaciones del informante, ni Madonna ni Justin Bieber han hecho declaraciones públicas sobre el conflicto hasta el momento.

Al final, prevaleció el compromiso con el espectáculo, demostrando que incluso con visiones opuestas entre artistas de esta talla, la intervención de Chris Martin fue el punto de equilibrio para cumplir con la audiencia.

También participaron BTS, Shakira, Burna Boy, The Muppets y el director Gustavo Dudamel, en un segmento conjunto de apenas 11 minutos.