La legendaria banda de rock Aerosmith anunció su retiro de los escenarios luego de 24 años de carrera musical.

A través de un sentido mensaje difundido en sus redes sociales, la agrupación de Estados Unidos brindó detalles de su decisión, sin antes agradecer a los fanáticos de todo el mundo.

“Corría 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ustedes, nuestro Ejército Azul, esa chispa prendió y lleva ardiendo más de cinco décadas”, inicia el comunicado.

“Algunos han estado con nosotros desde el principio, ustedes son la razón por la que hemos hecho historia en el rock and roll“, dijo la agrupación.

La banda norteamericana atribuyó su decisión a la lesión vocal de su reconocido vocalista Steven Tyler.

“Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Lleva meses trabajando sin descanso para que su voz vuelva a ser la que era antes de su lesión. Le hemos visto luchar a pesar de contar con el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”, explicó el comunicado.

Este problema de salud de Tyler, provocado en gran parte por todos los años que lleva en la música, llevó a que anunciaran lo que sus fans temían.

“Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios“, dijo Aerosmith.

El mensaje de despedida del grupo de rock recordó sus inicios: “Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música forme parte de la de ustedes. En cada club, en cada gira masiva y en momentos grandiosos y privados nos han dado un lugar en la banda sonora de vuestras vidas”, añadieron.

La agrupación se encontraba en su gira de despedida Peace Out cuando decidió ponerle punto final a su carrera.

Su último espectáculo lo dieron, sin saberlo, en Elmont, Nueva York, el 9 de septiembre de 2023.

El concierto se realizó tres fechas después de esa gira, que se suponía que duraría hasta febrero de 2024, antes de que el grupo pospusiera y, ahora, finalmente, cancelara, todas las fechas restantes.

Sobre su última gira, Aerosmith dijo: “agradecemos infinitamente a todos los que se animaron a salir a la carretera con nosotros por última vez. Agradecidos a nuestra experta tripulación, a nuestro increíble equipo y a los miles de talentos que han hecho posible nuestras históricas carreras”.

La banda explicó que a los fanáticos que compraron las entradas para Peace Out “se les reembolsará el dinero automáticamente”.

La histórica banda Aerosmith finalizó su pronunciamiento con un mensaje que será recordado por siempre, al igual que su música.

“Un agradecimiento final a ustedes, los mejores fans del planeta. Pongan nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Sigan soñando. Han hecho realidad nuestros sueños”, concluyó la agrupación.

