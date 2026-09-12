Lady Gaga se convierte en madre por primera vez

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

Lady Gaga inició una nueva etapa en su vida. La cantante se convirtió en madre por primera vez junto a su prometido, Michael Polansky, después de haber hablado durante años sobre su deseo de formar una familia.

La llegada de su primer hijo fue confirmada luego de que la pareja fuera fotografiada junto al recién nacido en el norte de California. Por el momento, Gaga y Polansky mantienen en reserva detalles sobre el bebé.

Lady Gaga apareció por primera vez junto a su bebé

La maternidad era uno de los proyectos personales que Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de Lady Gaga, había compartido públicamente.

Las primeras imágenes fueron difundidas por medios internacionales y muestran a Lady Gaga durante un paseo con su hijo. La artista, de 40 años, cargaba al bebé con ayuda de un fular mientras Michael Polansky la acompañaba.

La intérprete apareció con un atuendo informal y gafas oscuras. Polansky, de 42 años, también eligió ropa deportiva para la salida.

Hasta el momento no se conocen públicamente el nombre, sexo ni la fecha exacta de nacimiento del bebé. Lady Gaga y Michael Polansky tampoco han realizado un anuncio oficial, mientras los representantes de la cantante no se han pronunciado sobre la noticia.

Michael Polansky acompaña a Lady Gaga en esta nueva etapa



Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación a finales de 2019 y aparecieron públicamente como pareja en 2020. Después de más de cuatro años juntos, anunciaron su compromiso en 2024.

Polansky es empresario y está relacionado con los sectores tecnológico, de inversiones y filantropía. También ha formado parte de la etapa profesional de Gaga y colaboró en la composición y producción de temas de ‘Mayhem’.

En los MTV Video Music Awards de 2025, Gaga se refirió públicamente a Polansky como el amor de su vida. Ahora, ambos comienzan una nueva etapa familiar con la llegada de su primer hijo.



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