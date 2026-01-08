Gabriela Spanic volvió a aparecer en redes en un momento clave para Venezuela.

La actriz vinculó sus palabras a un hecho político que marcó el inicio de 2026.

Más noticias

Un contexto que sacude a la región

La actriz habló en medio de una situación tensa para Venezuela.

El 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura de Nicolás Maduro.

También informó que fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

La noticia generó atención mundial. Muchas personas siguieron los detalles desde distintas plataformas.

El mensaje de Gabriela Spanic

Tras conocerse la captura, Gabriela Spanic se pronunció. La actriz apareció visiblemente conmovida.

En su mensaje, habló de fe y esperanza para Venezuela.

Mencionó a Jesucristo y pidió no perder la confianza en tiempos difíciles.

“La libertad no tiene precio. Gracias a Dios, Venezuela es un país rico en agua, en petróleo y en oro; es un país para que cada venezolano fuera millonario, para que ningún venezolano hubiera tenido que salir de su tierra”, expresó la actriz. También llamó a seguir orando por el país.

También dijo que llegó el momento de mantener la fe: “Y tenemos fe, que es lo que no se puede perder, y yo no la pierdo”.

Mira el video aquí.

Reacciones de sus seguidores

Como cuenta Caracol Tv, las palabras de Gabriela Spanic generaron una fuerte respuesta en redes sociales.

Muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo.

Algunos destacaron su trayectoria como actriz.

Otros agradecieron que se pronunciara por Venezuela.

El video se compartió rápidamente. Varias cuentas replicaron sus palabras.

Fe y postura personal

En entrevistas, Gabriela Spanic dijo que relaciona lo ocurrido con su fe religiosa.

Según el portal FAMA, la actriz aseguró que había compartido mensajes previos sobre Venezuela. Para ella, ciertos hechos estaban “escritos en la Biblia”.

Spanic afirmó que nada fue casual. Señaló que, si ocurrió, fue porque Dios lo permitió.

La actriz también dijo: “La ley tiene que respetar a un pueblo, y yo sé que el Señor Jesucristo, en el nombre de mi padre, esa tierra de Venezuela es de mi Padre celestial; Él la comanda. No perdamos la fe, Venezuela. Llegó el momento”.

Esperanza para Venezuela

La actriz expresó alegría por la caída del gobierno de Maduro.

Dijo que ve una oportunidad para la libertad del pueblo venezolano.

“Esto va a ser el inicio de que muchos venezolanos puedan volver a su país con la frente en alto y con su dignidad bien arraigada”, afirmó ante medios.

También habló del deseo de que los venezolanos regresen a su tierra.

Recordó que millones salieron del país por necesidad. Insistió en que la fe no debe perderse.

Para Spanic, este momento marca un inicio.

Cree que es el comienzo de un nuevo camino para Venezuela.

Te recomendamos