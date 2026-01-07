José Luis Rodríguez, El Puma, volvió a referirse a Venezuela y a Estados Unidos.

Sus palabras se dieron tras la captura de Nicolás Maduro.

El artista habló desde su experiencia personal y desde su historia con el país.

Reacción del artista venezolano

José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’, reaccionó públicamente a la captura de Nicolás Maduro.

El cantante venezolano no ocultó su emoción y expresó alivio por lo ocurrido.

En una entrevista con CNN, el artista dijo sentirse indignado por lo que considera años de saqueo y corrupción.

Señaló que su país vivió un deterioro profundo con el paso de los años.

Recuerdos de un país rico

El Puma recordó que Venezuela fue un país millonario gracias al petróleo.

Según el cantante, esa bonanza se perdió con la llegada de Hugo Chávez. Cuestionó el destino de los recursos y habló de un daño generacional.

El artista dijo: “Cada venezolano estaba sentado en un barril de petróleo, éramos billonarios, cada hermano venezolano. ¿Cómo se hace esto a un país y a una generación de humanos que nacieron en un país riquísimo?”

Críticas a las dictaduras

Rodríguez comparó distintos períodos de dictadura en Venezuela.

Mencionó gobiernos de derecha e izquierda que, según él, marcaron al país durante años.

Para el artista, el tiempo de esos regímenes debe terminar. Expresó su cansancio y dijo que es momento de un cambio definitivo.

Sus palabras fueron: “¿Qué hicieron con eso? Dárselo a Cuba, a otros países, robárselo, poniéndolo en mercados europeos. Tantos años de dictadura, de derecha y de izquierda, ¡basta ya!”.

Mensaje sobre Estados Unidos

‘El Puma’ dijo abiertamente que se siente más cómodo con EE.UU. como socio.

También agradeció a Donald Trump y a los soldados estadounidenses. Su mensaje fue: “Que vengan los americanos, yo prefiero estar con ellos. Gracias a Donald Trump y gracias a los soldados americanos, porque nos están librando de un cáncer, que es el cáncer de Cuba. Tiene que caer Cuba también porque ha sido el cáncer para toda América Latina”.

Referencias a Cuba

En su intervención, Rodríguez calificó al régimen cubano como un cáncer.

Aseguró que su influencia ha afectado a América Latina.

Finalmente, insistió en que Cuba también debe caer. Para él, ese paso es clave para una región distinta.

