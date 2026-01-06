La serie de streaming que “predijo” lo que iba a pasar con Nicolás Maduro

El inicio de 2026 marca un giro histórico en la política regional. La madrugada del sábado 3 de enero de 2026, las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron la Operación Resolución Absoluta.

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Este operativo militar permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una instalación cercana a Caracas.

Según reporta el diario El Nacional, la acción incluyó ataques aéreos contra diversos objetivos estratégicos.

📺 El video relacionado con Nicolás Maduro que se ha vuelto viral en redes

Tras los hechos, un clip de la serie ‘Jack Ryan’, estrenada en 2019, se volvió viral. La producción de Prime Video muestra al agente de la CIA capturando al mandatario ficticio Nicolás Reyes.

La secuencia acumuló más de 180 000 interacciones en redes sociales tras el operativo real.

AS destaca que este video ilustra de forma concisa las tensiones estratégicas del país latinoamericano.

Esto no es ficción. Jack Ryan mostró hace años lo que hoy estamos viendo entre Maduro, Trump y Venezuela. pic.twitter.com/zrqiLwWGFn — YokerAI (@IATheYoker) January 4, 2026

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🌍 ¿Por qué Venezuela es un punto clave?

La serie plantea una pregunta que resuena hoy: ¿por qué un país con los mayores recursos petroleros enfrenta una crisis humanitaria? Jack Ryan explica que estos “estados frágiles” son utilizados como puntos de influencia internacional.

Prensa Libre menciona que el interés global reside en que la nación posee el mayor yacimiento de petróleo y oro del planeta.

Esta riqueza posiciona a Venezuela en el centro de un complejo tablero geopolítico.

🚁 La reacción del creador tras la detención

Carlton Cuse, cocreador de la serie, reaccionó ante los paralelismos entre su obra y la realidad.

“La realidad tiene la capacidad de hacer que la ficción rime”, afirmó el productor en declaraciones citadas por El Nacional.

Cuse aclaró que su equipo no buscaba lanzar una profecía hace seis años. Su objetivo era construir un thriller verosímil basado en la relevancia estratégica y los intereses en tensión.

⚠️ Un operativo con precisión de guion

La incursión aérea hacia el palacio presidencial en la ficción guarda asombrosas similitudes con la Operación Resolución Absoluta.

En la serie, el analista de la CIA descubre una conspiración que lo lleva a investigar la selva venezolana.

Según detalla AS, la escena viralizada expone cómo la inestabilidad de un país puede afectar la seguridad mundial.

Los internautas debaten ahora si la realidad copió la táctica empleada en la pantalla de Prime Video.

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😲 Consecuencias de una captura histórica

El futuro de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro permanece bajo la mirada atenta de la comunidad internacional.

Las consecuencias del uso de la fuerza recaen, principalmente, sobre la población civil que busca estabilidad.

El creador de la serie expresó su deseo de que la situación avance pronto hacia la paz.

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