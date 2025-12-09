La Tigresa del Oriente sorprende con aparición junto a Karol G

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La aparición de una figura tan reconocida llamó la atención entre los seguidores de Karol G.

La Tigresa del Oriente, personaje popular en redes, volvió a generar conversación en Ecuador y la región.

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Una presencia inesperada en la nueva producción

La cantante peruana apareció en el videoclip oficial de Tropicoqueta, el nuevo lanzamiento de Karol G. Su participación tomó por sorpresa a miles de usuarios en redes sociales.

Según el medio Los 40, en esta producción también participaron figuras llamativas como la vedette mexicana Lyn May y el niño Felipe, viral por su característico movimiento de hombros.

Todos fueron incluidos como parte de un universo visual cargado de referencias culturales.

Un video que mezcla rostros icónicos de la región

El material fue lanzado al mismo tiempo que el documental internacional sobre la vida de la ‘Bichota’. Este estreno conjunto buscó mostrar diferentes capas del proyecto artístico de la cantante colombiana.

Tropicoqueta reunió a personajes ligados a la cultura pop latinoamericana, según detalla TN8.

Entre ellos destacó la presencia de la Tigresa del Oriente, quien suma una nueva exposición internacional.

Un homenaje visual a la cultura popular

El videoclip presenta mujeres que marcaron a la cultura latina con su estilo y personalidad.

La producción convirtió esta mezcla en un homenaje a figuras que han trascendido con los años.

Durante la emisión del documental ‘La Premiere’ también se mostró el videoclip de Ivonny Bonita. Este espacio amplió el alcance del proyecto al conectar música, estética y biografías creativas, como detalla La República.

Un elenco diverso que conecta generaciones

La pieza reunió nombres importantes de distintas escenas de América Latina.

Aparecen desde el legendario luchador Blue Demon Jr. hasta la vedette brasileña Valeria Valensa.

La Tigresa del Oriente compartió la noticia en redes con la frase “Soy clave”.

Su mensaje reafirmó el impacto de su aparición y generó nuevas reacciones entre sus seguidores.