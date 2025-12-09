Ivonny Bonita de Karol G muestra su lado más íntimo

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Karol G vuelve a unir a millones frente a la pantalla.

La artista colombiana presentó un proyecto especial que mezcla música, emoción y una mirada íntima a su proceso creativo.

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Un vistazo al universo de ‘Tropicoqueta‘

Karol G estrenó ‘La PremiEre‘, un documental que muestra cómo nació su álbum ‘Tropicoqueta‘.

La cantante compartió que este proyecto busca recuperar esos momentos en los que las familias se reunían frente al televisor.

La producción revela escenas inéditas del proceso creativo de la artista.

También muestra cómo se fue construyendo el mundo visual y sonoro que acompaña al disco.

El estreno de un clip muy esperado

Dentro del especial, la artista presentó el videoclip oficial de Ivonny Bonita. Este sencillo es uno de los más simbólicos del álbum, según explicó durante la transmisión, narra Noticias Caracol.

Karol G dijo que Ivonny representa a esa mujer interna que lucha en silencio. También comentó que es una fuerza que todos tienen y que merece ser escuchada.

Una experiencia audiovisual pensada para compartir

‘La PremiEre’ se transmitió en Latinoamérica y en varios países fuera de la región. El especial incluyó versiones inéditas de canciones como Coleccionando heridas, interpretada junto a Marco Antonio Solís.

Una propuesta con nuevos formatos

El clip de Ivonny Bonita usa neblina, oscuridad y fuego para mostrar un camino emocional.

Cada escena se enfoca en la idea de soltar y avanzar sin pedir permiso, así lo señala El Nuevo Diario.

Mira el video aquí.

El estreno llega en un momento clave para ‘Tropicoqueta‘. Este proyecto tomó más de un año de trabajo y creció en paralelo al especial audiovisual.

Un mensaje directo al público

Antes del evento, la cantante dedicó un mensaje a sus seguidores.

Expresó que la producción fue un regalo que preparó con meses de trabajo y amor.

Karol G dijo que espera que el especial sea una excusa para celebrar con quienes uno quiere. También invitó a disfrutar la vida, especialmente en esta época del año.

El significado detrás de cada símbolo

Cada elemento del videoclip responde a una carga simbólica diseñada para reflejar las batallas internas que una persona enfrenta en silencio sus batallas.

Las cadenas funcionan como una metáfora de las expectativas, los miedos y las culpas que inmovilizan, mientras que el fuego representa la transformación que llega cuando se decide soltar y reconstruirse.

La dualidad entre la Karol G contenida y la Karol G liberada simboliza ese diálogo interno que todos atravesamos cuando buscamos sanar, reconectar y volver a avanzar más fuertes que antes.