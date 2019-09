'Kiss My Aztec!', un musical de Leguizamo en defensa de la latinidad

LEA TAMBIÉN

El actor John Leguizamo, que presenta en San Diego su primer musical, 'Kiss My Aztec!', afirma a Efe que esta obra en clave de humor sobre la América bajo dominio español "tiene mucho significado con lo que estamos pasando los latinos en este país".

"Somos un grupo étnico que creó Estados Unidos, pero no nos están dando el respeto que merecemos", dice el actor estadounidense de origen colombiano sobre 'Kiss My Aztec!', que literalmente significa 'Besa mi azteca', aunque en inglés suena parecido a una frase insultante.



La historia escrita por Leguizamo, que no aparece en escena, gira alrededor de un grupo de aztecas que en el siglo XVI encabeza una rebelión en contra de la Corona española, está contada con un sentido del humor irreverente y satírico.



La música mezcla ritmos latinos, como tango, cumbia y merengue, con hip hop y R&B. A sus 55 años Leguizamo atraviesa por un momento cumbre en su carrera que comenzó en la década de los noventa como uno de los pocos rostros latinos en Hollywood.



Su obra 'Latin History for Morons' se encuentra en gira nacional tras una exitosa temporada en Broadway y un especial para la televisión producido por Netflix.



Además fue nominado a los premios Emmy por su papel en la serie de televisión 'When They See Us', en donde interpreta a Raymond Santana Sr., padre de uno de los cinco adolescentes acusados de violación de una mujer en Central Park, Nueva York, en 1989.



Sobre el momento que vive como artista, Leguizamo reflexiona que "si uno trabaja bien fuerte y no acepta el rechazo de los Estados Unidos, uno puede tener mucho éxito".



Nacido en Colombia y con raíces también puertorriqueñas, el también productor explica que comenzó a escribir el guion para 'Kiss My Aztec!' hace 10 años, cuando concibió el proyecto como una película.

Dont miss out! this joint is piss your pants funny! https://t.co/EF8ZyFz83M — John Leguizamo (@JohnLeguizamo) August 31, 2019



Sin embargo, se encontró con el rechazo de los estudios, ya que dudaban del éxito de una historia sobre latinos. Fue así como la adaptó al teatro y luego la convirtió en un musical, el primero de su carrera.



"En el teatro hay mucha más libertad de decir lo que uno quiere decir como uno lo quiere decir, no hay ejecutivos que tengan miedo de perder su empleo y bloqueen la creación de historias para latinos", expresó.



Leguizamo se ha caracterizado por utilizar su voz para reprobar a la Administración del presidente Donald Trump por tener bajo ataque a la comunidad latina.



Sobre el riesgo que esto conlleva en la industria del entretenimiento, el actor comenta que "un artista, por naturaleza, es político". Y añade: "la gente latina me ayudó a crear mi carrera y se lo debo, parte de mi deber es defenderlos de las injusticias, en contra de los insultos de esta Administración".



Acerca de la obra, que antes de San Diego se representó en el Berkeley Repertory Theatre, de San Francisco, comenta que la audiencia "se va a reír a carcajadas", pero además espera que el público salga del teatro con una nueva historia de héroes latinos y de la grandeza de los imperios inca, maya y azteca.



Uno de estos personajes es el de Colombina, interpretado por la actriz Yani Marín, quien se sintió atraída por tratarse de un papel fuerte y apasionado, "una guerrera que va por lo que quiere". "Quería poder representar a una mujer así en el escenario e inspirar a otras mujeres", dice.



Hija de emigrantes cubanos, Marín ha vivido lo difícil que como latina es encontrar roles que no caigan en estereotipos, por ello cree que como actores deben estar comprometidos en apoyar las obras que presenten historias profundas y con más dimensiones.



"Es la primera vez desde In The Heights (un musical del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador de la premiada 'Hamilton'), que se ve un elenco latino y eso nos atrajo", agrega Joél Pérez, quien interpreta a uno de los personajes más cómicos de la obra, Pepe.



El actor ha trabajado en la obra desde hace cinco años, cuando se iniciaron las audiciones en Nueva York. De su experiencia de trabajar al lado de John Leguizamo, quien no aparece en escena, pero ha estado involucrado estrechamente en el proceso creativo, Pérez asegura "es el ejemplo del tipo de actor que he querido ser, versátil, que abrió tantas puertas para otros actores".

Pérez, de ascendencia puertorriqueña, explica que es el momento perfecto para la obra porque celebra la latinidad en medio de un fuerte sentimiento antilatino en Estados Unidos promovido desde la Casa Blanca.

'Kiss My Aztec!' se presenta hasta el 13 de septiembre en el teatro La Jolla Playhouse.