Acusan a Kim Kardashian de causar daños en el vestido de Marilyn Monroe

El pasado 2 de mayo, Kim Kardashian usó un icónico vestido perteneciente a Marilyn Monroe en la alfombra roja del Met Gala 2022. Foto: Instagram Kim Kardashian

Redacción Tendencias (I)

El icónico vestido de Marilyn Monroe utilizado por Kim Kardashian en la Met Gala de este 2022 habría sufrido daños “permanentes”. Un coleccionista especializado en artículos de Marilyn Monroe hizo pública esta denuncia en Internet.

Los daños en la prenda

Scott Forner, uno de los mayores coleccionistas de archivos y artículos personales de Marilyn Monroe, compartió en su sitio web y en redes sociales información sobre los supuestos daños que se habrían causado al vestido con el que la famosa actriz le cantó Feliz cumpleaños al presidente J.F. Kennedy.

El coleccionista publicó un par de fotografías comparando el estado del vestido antes y después de que Kim Kardashian lo usara para asistir a la Met Gala, el pasado 2 de mayo del 2022, en Nueva York.

“El vestido ha sufrido daños permanentes”, afirma Forner al comparar una imagen de la parte posterior del vestido con una fotografía tomada supuestamente luego de haber sido usado en la Met Gala.

“notó rasgaduras y descosidos, faltaban cristales y algunos literalmente colgaban de los hilos”, afirma el coleccionista en su análisis comparativo sobre una fotografía compartida por Chad Michael Morrisette.

Del museo a la alfombra roja

La famosa prenda fue subastada por USD 4,8 millones. Actualmente, el vestido es propiedad de la franquicia estadounidense ‘Ripley’s Believe it or Not’ y se encuentra expuesto en una de sus sedes en Los Ángeles.

Esta empresa, cedió en préstamo el vestido denominado ‘Feliz cumpleaños señor Presidente’ a Kim Kardashian, para que lo luzca sobre la alfombra roja en la Met Gala.

Una de las condiciones era que, tras pasar por la alfombra roja, la celebridad debía quitárselo para continuar con una réplica durante el resto del evento.

“Con aportes de conservacionistas, tasadores y archivistas de prendas, la condición de la prenda fue la máxima prioridad. Por extraño que parezca, no se hicieron modificaciones al vestido y Kim incluso se cambió a una réplica después de la alfombra roja⁠”, informó Ripley a través de un comunicado de prensa tras el evento.

Para utilizar el vestido, Kardashian explicó que tuvo que perder 7,5 Kg en tres semanas. Con respecto a la denuncia la celebridad de 41 años no ha emitido ningún comentario en sus redes sociales.