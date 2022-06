Lady Gaga en conversaciones para ser Harley Quinn en la secuela del Joker

Lady Gaga está en conversaciones para protagonizar con Joaquin Phoenix la secuela del Joker. Foto: Instagram @ladygaga

Redacción Elcomercio.com

La cantante y actriz Lady Gaga realiza conversaciones iniciales con Warner Bros para protagonizar junto a Joaquin Phoenix la película ‘Joker‘ 2. Así lo indicaron medios estadounidenses, la noche de este lunes 13 de junio de 2022.

El filme ‘Joker: Folie à Deux‘, como recientemente se dio a conocer, está confirmado. Todd Phillips será nuevamente su director. Hasta el momento, los avances de la trama de esta secuela no salen a la luz. Sin embargo, como información preliminar se conoce que Lady Gaga interpretará a Harley Quinn, como la psiquiatra que se enamora de Arthur Fleck (Joker) y se convierte en su compañera de crimen.

Medios locales indican que se tratará de una nueva Quinn, diferente a la Harley Quinn que protagonizó Margot Robbie en el universo de DC durante la película ‘The Suicide Squad‘ en 2021.

Según el medio The Hollywood Reporter, Warner Bros aún no tiene cerrado el contrato con Phoenix, de hecho la participación del actor no es un hecho legal todavía.

Por otro lado, de manera extraoficial también se rumorea que la nueva película podría tener escenas musicales, donde nuevamente Lady Gaga podría destacarse.

El director del Joker, Todd Phillips, produjo con anterioridad ‘A Star Is Born‘, donde como protagonistas estuvieron Bradley Cooper y la famosa Lady Gaga.

El ‘Joker’ en su primera película obtuvo 11 nominaciones al Óscar; ganó a mejor actor para Phoenix y la mejor banda sonora para Hildur Guonadottir.