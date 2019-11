Keanu Reeves, la sorpresa en el primer tráiler de nueva película de 'Bob Esponja'

LEA TAMBIÉN

Ya está aquí el primer tráiler de 'The Sponge Bob Movie: Sponge on the run', el personaje más querido de Nickelodeon regresa a los cines, esta vez en una nueva misión de rescate, al lado de su fiel amigo Patricio. Un avance en el que la gran sorpresa es el actor Keanu Reeves quien en el filme será una fuente de sabiduría.



Para Bob Esponja, los amigos son lo más importante. Por ello, no dudará en dejar el tranquilo Fondo de Bikini para rescatar a su querido Gary, su caracol mascota que le ha acompañado desde que era un niño. Para ello, deberá enfrentarse al temible rey Poseidón, que secuestró a Gary en la ciudad perdida de Atlantic City.



Esta nueva aventura en los cines llegará cinco años después de 'Bob Esponja: Un héroe fuera del agua', que fue la primera incursión del icónico personaje creado por Stephen Hillenburg, en la animación CGI. En esta ocasión, Keanu Reeves será la estrella invitada.

Video: YouTube, cuenta: Fandango Latam



Si en la primera cinta David Hasselhoff apareció volviendo a ser un vigilante de la playa y en la segunda pudo verse a Antonio Banderas siendo un malvado pirata; en esta tercera entrega estará Keanu Reeves, en el papel de Sabio, un matojo propio de las películas del Oeste que, como su propio nombre indica, será una 'referencia' de sabiduría para los protagonistas.



Junto con Sabio, habrá otros nuevos personajes como Otto el robot. Dirigida por Tim Hill ('Hop') y con la dirección musical supervisada por Hans Zimmer, 'The Sponge Bob Movie: Sponge on the run' llegará a los cines en junio de 2020.