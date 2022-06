Jennifer López entre boda secreta, documental e historias de violencia

Jennifer Lopez nuevamente es protagonista de los medios de comunicación, aparentemente tuvo una boda secreta. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com y El Tiempo (Colombia)

La actriz y cantante Jennifer Lopez nuevamente es protagonista en los medios de comunicación aparentemente se casó de forma secreta con Ben Affleck, su documental ya tiene fecha para ser visto por sus fans y hay declaraciones de supuestas violencias. Este viernes 17 de junio de 2022, le contamos más detalles.

Según la revista española de farándula Cuore, el matrimonio habría sucedido el fin de semana del 11 de junio de 2022. Si bien la pareja anunció su compromiso el pasado abril, no dio una fecha para la boda. De momento, ni López ni Affleck se han pronunciado para confirmar o desmentir las afirmaciones del medio.

Según afirma la revista española, los recién casados hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad a todos los que asistieron, tanto empleados como invitados.

Documental

En el esperado documental, que podrá verse en Netflix desde el 14 de junio, la diva de origen puertorriqueño habla de los altibajos en su carrera, de sus logros y decepciones, y deja ver un lado vulnerable de su personalidad.

Según la sinopsis de la plataforma, en Jennifer López – Halftime, que gira en torno a su preparación para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el 2 de febrero del 2020, la artista habla sobre su carrera multifacética y la presión que ha sufrido a lo largo de su vida bajo los reflectores.

Jlo víctima de violencia

Jennifer Lopez ha confesado que la relación con su mamá siempre fue muy difícil y que, incluso, Guadalupe Rodríguez, solía golpearla hasta el cansancio.

En el documental habló de su vida familiar y de los problemas que tenía también con sus hermanas, hasta que se fue de la casa a los 18 años.

“Hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, y eso la hizo fuerte, pero también la hizo fuerte… Ella nos daba una paliza”, contó la cantante de “If you Had my Love”.