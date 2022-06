Ana de Armas se revela como Marilyn Monroe en ‘Blonde’

Ana de Armas aparece convertida en Marilyn Monroe en el primer tráiler de la película ‘Blonde’. Netflix estrenó el primer avance de esta cinta que anunció su estreno para el próximo septiembre.

‘Blonde’ está basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, que reimagina la vida pública y privada de Marilyn Monroe. El libro se presentó como una biografía que mezcla la ficción con algunos acontecimientos reales.

Este libro fue adaptado por primera vez a la pantalla en el 2001, en una miniserie del mismo nombre producida por la CBS, con Poppy Montgomery en el papel de Marilyn.

La producción de un largometraje se empezó a planear desde el 2010. Naomi Watts y Jessica Chastain fueron dos de las actrices que figuraban como protagonistas antes de abandonar el proyecto. Posteriormente, la actriz cubana Ana de Armar asumió el rol protagónico.

Tras una serie de retrasos que incluyó la paralización de rodajes debido a la pandemia, Netflix finalmente anunció que el estreno de la cinta dirigida por Andrew Dominik está programado para el 23 de septiembre del 2022.

Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson, Lucy DeVito, y otros completan el reparto.

Este jueves 16 de junio Netflix publicó en sus redes sociales un avance de casi un minuto. En el video se muestra una serie de imágenes en color y blanco y negro donde aparece Ana de Armas caracterizando a Marilyn Monroe.

Son algunos de los momentos más memorables en la vida de la diva de Hollywood, quien falleció el 4 de agosto de 1962, a los 36 años.

Usuarios en redes sociales se hicieron eco del asombro parecido con Marilyn Monroe que logra Ana de Armas en su caracterización.

Junto con el video, Netflix publicó un conjunto de fotogramas que recrean algunos de los momentos más icónicos que vivió la famosa actriz.

Esas imágenes han sido comparadas las fotografías originales por los usuarios de redes sociales para resalar el parecido entre Monroe y la actriz que ahora la interpreta.

Otro usuario cita las declaraciones de Ana de Armas sobre el exhaustivo trabajo de investigación que realizó para caracterizar a Monroe en todos sus detalles.

ana de armas on ‘blonde’: “i studied hundreds of photographs, videos, audio recordings, films — anything I could get my hands on. every scene is inspired by an existing photograph. we’d pore over every detail in the photo and debate what was happening in it.” pic.twitter.com/79IQowAfjH