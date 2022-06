Amber Heard asegura que todavía tiene sentimientos por Johnny Depp

La polémica no para. En entrevista con el programa Today Show la actriz, de 36 años, Amber Heard, admitió seguir amando a su exesposo Johnny Depp, luego del tortuoso embrollo legal en el que ambos se enfrascaron en los últimos meses y que dejó como ganador al intérprete del capitán Jack Sparrow.

“ Lo amo. Lo amé con todo mi corazón (…) Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara, pero no pude”, mencionó la actriz en entrevista con Savannah Guthrie de Today Show.



“Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”, agregó.



Cabe resaltar que Deep, de 59 años, demandó a Heard por difamación, luego de que esta lo acusó de maltratarla físicamente. Según se puede ver en algunas de las primeras versiones del caso, la artista se autodenominaba como “Víctima de abuso doméstico”.

Watch all of part two of @SavannahGuthrie ‘s exclusive interview with Amber Heard, in which Heard discusses her future, fears about new defamation lawsuits and whether she still “has love” for Johnny Depp: pic.twitter.com/xr3EX9se6K

Además, le comentó a Guthrie que no se arrepiente de las palabras que dijo en el estrado, ya que cree que siempre estuvo inmersa por el camino de la verdad y la honradez , aunque acepta que “hubo errores que la perjudicaron seriamente”.

“No soy una buena víctima, lo entiendo, no soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta, pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera como un ser humano”, dijo.

Aunque no dio muchos detalles, mencionó que espera apelar la decisión del jurado, el cual la culpó de difamación y la obligó a pagar una indemnización de USD 15 millones, de los cuales cinco son por “daños punitivos” y los otros 10 de reparación.

.@SavannahGuthrie: “There’s a text message where Johnny promises total global humiliation for you. Do you feel like that came true?”



Amber Heard: ” … I asked the jury to just see me as human and hear his own words, which is a promise to do this. It feels as though he has.” pic.twitter.com/iQuH82OcMI