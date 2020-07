Investigadores griegos dicen estar cerca de lanzar test propio y más barato del covid-19

LEA TAMBIÉN

Investigadores griegos dijeron que están cerca de lanzar un test molecular para detectar el covid-19 que podría ser una alternativa más barata a los kits importados y facilitar un acceso ininterrumpido a los suministros.

En la actualidad, Grecia usa kits de diagnóstico importados por varios proveedores foráneos. El nuevo test potencial usaría muestras de frotis nasal, dijeron dos investigadores, y podría estar disponible "en un futuro próximo".



Ambos científicos pidieron permanecer en el anonimato por lo sensible del proyecto.



Por lo general, los tests tanto del virus como de los anticuerpos que produce el sistema inmune para combatir la infección están cada vez más disponibles, pero no son perfectos. Los tests pueden dar falsos positivos, falsos negativos o, incluso, confusos resultados ambiguos.



Los investigadores dijeron que su test tiene una tasa de precisión del 90%. En el proyecto, que fue lanzado en febrero, participan varios centros de investigación y al menos dos universidades públicas griegas, dijeron.



En una entrevista con la radio Skai esta semana, el primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, calificó la investigación como un "gran trabajo". Según afirmó, "no dependeremos de tests del extranjero y creo que podremos hacer algunos anuncios significativos sobre la investigación de los protocolos".

Grecia se movió rápidamente para contener el brote del virus, implementando un amplio cierre en marzo que logró que solo se registraran 4 000 casos y menos de 200 muertes.