Así se ve realmente el coronavirus

Finalmente le sacaron una foto al enemigo público del mundo y causante de la pandemia, el virus SARS-CoV-2. Así es, el coronavirus que provoca el covid-19 ahora tiene un 'rostro' real.

La empresa de diseño, animación y desarrollo de sotfware, Nanographics junto con la Universidad de Viena, el centro de investigación Scripps Research y la Universidad árabe de Ciencia y Tecnología KAUST unieron esfuerzos para tomarle una instantánea al nuevo coronavirus.



Las imágenes que se han visto del patógeno anteriormente son tan solo animaciones elaboradas en un computador, las mismas que se basan en estimaciones técnicas.



En esta ocasión la foto del SARS-CoV-2 fue posible con la utilización de partículas reales del virus extraídas en la Universidad de Tsinghua en Pekín, China, que fueron tratadas con técnicas de microscopio crioelectrónico y algoritmos de visualización avanzada. De esta manera se identificaron partes de las partículas del virus y se consiguió una imagen real del coronavirus "con un detalle sin precedentes", menciona Nanographics en su portal.

El nuevo coronavirus ahora tiene una imagen con un grado de detalles muy avanzado. Foto: Nanographics



El modelado fue construido con el conocimiento actual en biología que hay sobre el virus, el mismo que puede ir cambiando a medida que haya un nuevo descubrimiento. Nanographics dice que se trata de una contribución a la ciencia con "la generación de hipótesis sobre el virus, ya que podemos reflejar sus hallazgos en nuestro modelo en muy poco tiempo".

Con esta imagen del SARS-CoV-2 se espera aportar a la ciencia en sus descubrimientos sobre este virus. Foto: Nanographics



La imagen del SARS-CoV-2 contiene colores artificiales asignados por la computadora a las partes individuales del mismo. Esto se debe a que el virus es tan pequeño que no es posible verlo ni siquiera con el microscopio óptico más potente. Se requiere un microscopio electrónico ya que estos no funcionan con luz, sino con electrones, los mismos que no están asociados a ningún color que el ojo humano pueda ver.



Por lo tanto, las partículas del virus son más pequeñas que las longitudes de onda más cortas de la luz visible y aparecen sin color, es por ello que la computadora les asigna uno.