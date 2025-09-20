Bad Bunny se prepara para cerrar con broche de oro su histórica residencia en Puerto Rico, y lo hará con un concierto transmitido en vivo a escala mundial este sábado 20 de septiembre de 2025.

El show, titulado “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, se realizará desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan y será gratuito a través de Amazon Prime Video, la app de Amazon Music y el canal oficial de Amazon Music en Twitch.

El evento no solo marca el final de una serie de presentaciones con entradas agotadas, sino que también conmemora el octavo aniversario del huracán María, una fecha cargada de significado para el artista y para la isla.

Además, con este concierto inicia una alianza entre Bad Bunny y Amazon que busca generar impacto en áreas como la educación, el desarrollo agrícola y el apoyo a emprendedores locales en Puerto Rico.

Horario del concierto de Bad Bunny por país

La transmisión comenzará a las 8:30 p.m. ET (5:30 p.m. PT). En Ecuador, el show podrá verse a las 7:30 p.m. del sábado 20 de septiembre, mismo horario que en Colombia y Perú.

En otros países, será a las 6:30 p.m. en México y Centroamérica, 8:30 p.m. en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile y Cuba, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil iniciará a las 9:30 p.m. En España será a las 2:30 a.m. del domingo.

Más que un concierto

La transmisión global refuerza la visión de Bad Bunny de usar su plataforma para transformar realidades en su tierra natal.

A través de Fundación Rimas y Fundación Good Bunny, junto con Amazon, se impulsarán programas educativos, entrega de alimentos frescos y una tienda especial llamada comPRa Local para destacar productos hechos en Puerto Rico.

Para los fans, la experiencia también incluirá contenido exclusivo en Amazon Music y la posibilidad de adquirir un vinilo edición limitada con imágenes inéditas de la residencia.

Este sábado, millones de personas alrededor del mundo estarán conectadas con Benito en una gran celebración.