Un hombre inventó una historia que se hizo mediática para conseguir un trabajo estable en Argentina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El argentino José Sánchez, de 40 años de edad, se hizo famoso por inventar una historia de que supuestamente encontró un maletín con USD 500 000 y quería devolverlo. Según el hombre, el dinero fue olvidado por un empresario en una calle de la ciudad de Nogoyá.

Sánchez narró su falsa hazaña en una radio de su provincia natal, Entre Ríos. Enseguida el relato fue escuchado en toda Argentina, después de que la historia fue replicada en diferentes medios de comunicación locales e internacionales, informó el portal web de La Nación el miércoles 20 de marzo del 2019.



Sánchez dijo que el pasado sábado 16 de marzo vio a un hombre bajarse de una camioneta roja con un maletín. En su relato, contó que el desconocido hablaba por celular y luego regresó al auto. Antes de abordar el automotor, esa persona olvidó una maleta y José actuó.



El argentino aseguró que tomó el maletín, lo abrió y encontró en su interior medio millón de dólares. Afirmó que intentó llamar al servicio de emergencias, pero al no tener respuesta escribió a la radio que usualmente escucha para dejar allí la maleta y así tratar de localizar al dueño del dinero.



A decir de Sánchez, el supuesto empresario inventado habría regresado por el lugar en el que olvidó su dinero y el hombre se le acercó para devolverle la maleta. Según el narrador, el desconocido quiso recompensarlo para agradecer el gesto, pero él no aceptó.



El hombre mencionó en la radio, que dinero, casa y un trabajo fueron las opciones que el inventado empresario le ofreció y que él habría rechazado.



La singular situación fue conocida por las autoridades locales, quienes investigaron e informaron que la historia era falsa. El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, reveló que el relato no era verdad, pues observó los videos del lugar en donde Sánchez dijo que encontró el maletín y no halló en las imágenes ninguna situación similar a la contada.



La Fiscalía revisó las grabaciones de la zona, después de que Sánchez asegurara en su relato que dentro del maletín había una pistola.



Luego de la aclaración de la Fiscalía de Nogoyá, José Sánchez regresó a la radio en donde difundió su historia para revelar que todo fue mentira que inventó.

La Nación publica que el hombre justificó que armó la historia “por necesidad”. "Hice todo ese teatro por ver bien a mi familia", dijo Sánchez en la emisora. Allí contó que con su falso relato intentó encontrar un trabajo estable porque está "cansado de trabajar sin beneficios".