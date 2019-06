'Hombre elefante' paraguayo refuerza sus ganas de vivir tras operación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El paraguayo Enrique Galván, que sufre la llamada enfermedad del "hombre elefante", siente que tiene "una nueva vida" tras la exitosa operación a la que se sometió en California (EE.UU.) y en la que le extirparon más de 3 kilos de piel excesiva.

"Siento que me han quitado una carga muy grande, una mochila pesada (..) que no me permitía avanzar. Y ya ahora que no tengo esa mochila pesada estoy liviano como para volar adonde sea", declaró Galván este lunes 10 de junio del 2019 en el hospital universitario Health Douglas del Centro Médico de la Universidad de California en Irvine (UC Irvine), en Los Ángeles.



El paraguayo, que sufre de neurofibromatosis, fue intervenido en este centro el pasado 2 de junio por un equipo de 20 profesionales de la salud, liderados por los cirujanos Cristóbal Barrios y Mark Kobayashi, gracias a la iniciativa de la ONG IMAHelps.

​

"Me gusta el fútbol, me gusta correr, me gusta hacer ejercicios físicos. Siento que ahora tengo una nueva vida", concluyó



"La cirugía fue un éxito, pudimos retirar todos los tejidos que teníamos en mente, especialmente los que más le molestaban que eran los tejidos del hombro, el pecho y la espalda, que eran como 3 kilos de peso", dijo Barrios, cirujano general de UC Irvine.



"Se formaron tumores debajo de la piel y tejidos excesivos", indicó el galeno, quien agregó que "ahora se le ve bien el hombro, pecho y espalda. Estéticamente también fue un éxito".



La enfermedad del 'hombre elefante', que es como en Inglaterra conocían a Joseph Carey Merrick (1862-1890), que sufría un padecimiento similar a del paraguayo y su caso dio pie a una obra de teatro y una película, empezó a manifestarse con más visibilidad en Luis Galván cuando tenía cinco años.



A raíz de esta enfermedad, para la que no existen medicamentos y la única forma de combatirla es a través de cirugías, en la adolescencia sufrió "acoso juvenil" y desarrolló "complejos" que lo llevaron a consumir drogas.



Barrios adelantó que el exceso de piel retirado "con el tiempo crecerá un poco", pero adelantó que su equipo estará listo a operar de nuevo "si es necesario".



En Paraguay, Galván recibió cinco cirugías sin mayores resultados hasta que en 2018 un equipo de médicos voluntarios de la International Medical Alliance (IMAHelps) conocieron su caso y se comprometieron a que sea tratado en Estados Unidos y sin coste alguno.



"Me siento con mucha fuerza, muchísima alegría, ganas de seguir luchando hacia adelante", dijo Galván.



El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE.UU., define la neurofibromatosis "como un desorden genético del sistema nervioso" cuyo origen es hereditario o a causa de una mutación en sus genes.

Galván será operado de nuevo en julio próximo, pero en su país natal, cuando los voluntarios de IMAHelps haga su visita anual a Paraguay para proveer tratamientos de salud a personas de bajos recursos.