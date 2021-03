Hombre demanda a Austria por no frenar el cambio climático

Un austríaco que padece esclerosis múltiple demandará a su país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no adoptar las leyes necesarias para proteger su salud de los daños que le causan las subidas de las temperaturas.

La demanda no pretende la indemnización del afectado, sino sentar un precedente para que otros países adopten medidas más eficaces en la lucha contra el cambio climático, explicó este martes 2 de marzo del 2021 la abogada Michaela Krömer al presentar el caso en rueda de prensa telemática.



Crisis de Derechos Humanos

"La crisis climática es también una crisis de derechos fundamentales y humanos", afirmó la letrada que defiende a Mex M., un joven que sufre una forma de esclerosis múltiple.



"Las crecientes temperaturas tienen un impacto real en mí. Me paralizan los músculos. A partir de 25 grados necesito estar en una silla de ruedas. Eso significa que ya estoy afectado por la crisis climática y que lo estaré mucho más en el futuro", contó.



"Por eso tengo un problema con la crisis climática", explicó el enfermo de esclerosis, que acusa al Estado austríaco de no proteger adecuadamente su derecho fundamental a la vida.



Según Krömer, la demanda, que será presentada al TEDH a finales de marzo, se basa en que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) permite tomar medidas si el derecho a la vida o a la salud de una persona está amenazado.



Millones de afectados

"Mex M. es un ejemplo de los millones de personas que se ven concretamente afectadas por la crisis climática, tanto hoy como en el futuro", subrayó la abogada.



La denuncia se está redactando con el apoyo de expertos jurídicos nacionales e internacionales, entre ellos el movimiento ecologista Scientists Friday for Future Austria.



Uno de ellos es Hans-Peter Hutter, vicepresidente del Centro de Salud Pública de la Universidad de Medicina de Viena, quien considera urgente que se adopten "medidas drásticas".



El experto, especialista en medicina medioambiental y asesor del Gobierno austríaco en la lucha contra la pandemia del covid, advirtió de que el calentamiento del planeta amenaza la salud de muchas personas con diversas enfermedades crónicas.



Mortalidad prematura

"En cada zona geográfica hay un valor límite de la temperatura a partir de la cual se registra una mortalidad prematura", y, según los científicos, "la duración de las canículas se duplicará hasta 2050" en Austria, subrayó.



Mex M. decidió recurrir a la Corte de Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional de Austria rechazara en 2020 una demanda colectiva (en la que él participaba) contra leyes nacionales que dañan el clima.

La esperanza de los ecologistas en esta demanda es que, de tener éxito, la protección del clima, derivada del derecho a la vida y a la salud, podría ser reconocida como un derecho humano.