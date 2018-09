Gustavo Santaolalla dará un concierto gratuito en el Teatro Capitol

LEA TAMBIÉN

El compositor y productor musical argentino ganador de dos premios Oscar, Gustavo Santaolalla, se presentará en un concierto gratuito en el Teatro Capitol de Quito, el próximo viernes 21 de septiembre de 2018 a las 19:30. El espectáculo se llevará a cabo en el marco de la gira latinoamericana que el músico se encuentra realizando.

Las entradas para el concierto se agotaron en “tiempo récord”, asegura la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito. Sin embargo, hasta las 09:50 todavía quedaban cupos para la clase magistral que Santaolalla ofrecerá para músicos en el mismo teatro. Este evento especializado para músicos profesionales se llevará a cabo un día antes del show, el jueves 20 de septiembre, desde las 11:00 hasta las 13:00.



La trayectoria del músico argentino es enorme. A escala global, se lo conoce principalmente en el mundo del cine por haber compuesto la banda sonora de un sinnúmero de producciones, entre las cuales destacan: ‘Brokeback Mountain’ y ‘Babel’, por las cuales ganó dos premios Oscar; ‘Diarios de motocicleta’, ‘Making a Murderer’, ‘Amores perros’, ’21 gramos’, ‘Biutiful’, ‘Relatos salvajes’ y ‘Before the flood’.



Pero Santaolalla no solamente destaca en ámbito musical de las producciones cinematográficas. Ha sido una pieza clave dentro del rock latino, aunque no deja de lado varios elementos folcloristas, que son cruciales en su manera de componer.



Desde 1978, el músico ha vivido en Los Ángeles (Estados Unidos), pero siempre ha estado presente en la escena cultural latinoamericana. Desde la década de 1990, ha sido colaborador en producciones de bandas latinas de renombre como Café Tacvba, Los Prisioneros, Molotov, Caifanes, Bersuit Vergarabat, Juanes, Julieta Venegas y Jorge Drexler.