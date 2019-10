Guns N' Roses y The Strokes encabezan edición más rockera del Estéreo Picnic

LEA TAMBIÉN

Los Guns N Roses, The Strokes y The Chemical Brothers encabezarán la edición más rockera del Festival Estéreo Picnic, que se celebrará entre el 3 y el 5 de abril de 2020 con el cartel de artistas más grande de su historia, informaron este jueves 10 de septiembre de 2019 los organizadores.

Esta será la segunda ocasión en la que la banda estadounidense Guns N Roses visitará Colombia liderada por Axl Rose, ya que la agrupación vino por primera vez al país en 1992.



Por su parte, la neoyorquina The Strokes volverá a Colombia luego de una presentación exitosa en 2017 y cantará clásicos de rock bailable como Last Nite, 12:51, You Only Live Once y Someday.



Junto a las legendarias bandas se presentarán las agrupaciones Vampire Weekend y Cage the Elephant, así como las inglesas Idles y Hot Chip.

Asimismo, los cantantes Four Tet y King Princess mostrarán lo mejor de sus repertorios musicales frente a los cerca de 80 000 asistentes que los organizadores esperan en el festival.



La cuota latinoamericana estará conformada por la cantante chilena de electropop Javiera Mena y la agrupación Puertoriqueña de reggae Cultura Profética.

Una de las principales sorpresas del festival será la participación del conjunto de vallenato colombiano el Binomio de Oro de América que lidera la cuota local del evento.



Otros géneros como la electrónica, el pop o el reguetón también estarán presentes de la mano de artistas como James Blake, Armin van Buuren, Charli XCX y Paulo Londra.



El encuentro musical más grande en Colombia contará en esta ocasión con una experiencia que denominan "paisajes sonoros extrasensoriales", "mitos creadores de hits" y mensajes de reivindicación o rebeldía.

Para su undécima edición el festival buscará celebrar la libertad, la vida, la música y el amor con la puesta en escena de bandas de diversas nacionalidades y géneros musicales.