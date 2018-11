Municipio de Guayaquil registra 152 procesos por contaminación al estero salado y a los ríos Guayas y Daule

LEA TAMBIÉN

Dos personas sentenciadas con tres años de prisión y sanciones que suman USD 125 377 son el resultado de los procesos que sigue la Dirección de Ambiente del Municipio de Guayaquil por contaminación del estero Salado, y los ríos Guayas y Daule.

Este jueves 8 de noviembre de 2018, el director de Ambiente, Bolívar Coloma, informó que por este motivo se abrieron 152 causas administrativas a empresas y personas, en los cinco últimos meses.

Los operativos se realizaron entre el 15 de mayo y el 31 de octubre. Del total, 39 procesos han sido resueltos por la imposición de sanciones, 53 están en análisis, 39 en etapa de prueba y 21 en notificación inicial.



Entre las principales causas de sanciones están la falta de permisos ambientales, no poseer sistema de tratamiento, verter residuos contaminantes sin tratamiento previo, entre otras.



Durante este periodo también detectaron descargas clandestinas de materiales de construcción y escombros a orillas del estero Salado, en el sector suroeste de la ciudad. “Se está coordinando operativos para sancionar a los vehículos y propietarios que permiten estas actividades”, aseguró Coloma.



Además el Cabildo da seguimiento a las empresas que contaminaron por accidentes o descargas de residuos los cuerpos de agua, como es el caso de ocho empresas, en su mayoría de industria alimentaria, que no podrán desarrollar actividades productivas que contaminen. La sanción en estos casos es de entre 20 y 100 salarios básicos unificados.



El pasado 11 de octubre ocurrió un derrame de combustible en la zona El Salitral, en uno de los ramales del estero Salado junto a la ciudadela Puerto Azul. Según informaron las autoridades del Ministerio del Ambiente, se trató de 'fuel oil'. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), se comprometió a remediar el daño.



El director de Ambiente del Municipio indicó que, si bien no es su competencia, hacen un monitoreo de la situación. “El Ministerio del Ambiente está manejando tema, es competencia de ellos. Nosotros estamos dando seguimiento a la generación de informes, tanto de la empresa que contaminó como del Ministerio del Ambiente. Hemos dado acompañamiento, pero es competencia específica del Ministerio del Ambiente”.



Los desechos arrojados al estero Salado y a los ríos Daule y Guayas varían según el sector. Hacia el norte predominan las descargas domiciliarias; al sur, los desechos sólidos. Entre las actividades que más riesgo representan están las industrias química, alimenticia, gráfica, talleres mecánicos y empacadoras de mariscos.

Desde 2014, el Cabildo ha reportado 432 procesos de sanción por contaminación ambiental debido a descargas de aguas residuales. Coloma explicó que continuarán los operativos de control y otras acciones de prevención ambiental, como concursos barriales, ferias, campañas y capacitaciones.