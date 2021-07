Google fotos permitirá intercambio de instantáneas entre amigos

Google Fotos está probando una nueva función que dará a los usuarios la posibilidad de pedir a los amigos y familiares que envíen más fotos, a través de ‘álbumes compartidos’.

La desarrolladora de software, Jane Manchun Wong, dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter. En un post señaló que la nueva función permitirá pedir a los amigos que envíen más fotos.

La opción se llamará ‘Pide fotos a amigos’ y estará disponible en la sección de “compartir” dentro de la app de Google Fotos.

Google Photos is working on “Ask friends for photos” links where others can use the link to share photos with you in bulk



(is this new? i haven’t been checking on the app for a while. but the url is broken) pic.twitter.com/OVXjwk2eXy