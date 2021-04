Ganó la lotería y no reclamó el premio: ¿qué pasa con el dinero?

La lotería Mega da Virada de Brasil dejó de entregar uno de sus premios gordos, luego de que el ganador del tiquete vendido en diciembre del 2020, no reclamara el dinero en el plazo establecido de 90 días para el canje.

En total, 162 millones de reales brasileros (más de USD 28,14 millones) dejaron de reclamarse, lo que se constituye como el valor más alto no canjeado en la historia de las loterías Caixa, empresa a cargo del juego.



El billete ganador tenía los números 17 - 20 - 22 - 35 - 41 – 42 y fue vendido en Sao Paulo; incluso, se sabe el punto de venta. Pero de acuerdo con Caixa, se desconocen los motivos por los que uno de los dos ganadores no reclamó su dinero. ¿Habría perdido el billete?



No se sabe si fue hombre, mujer, joven o adulto mayor; lo cierto es que de acuerdo con el medio local Globo, dejó de cumplir con su responsabilidad de reclamar y ya se cumplió el plazo de 90 días para retirar el premio. Aunque se hicieron varios llamados en medios para que apareciera, no llegó.



¿Qué pasa con el dinero?



Luego de los esfuerzos infructuosos por dar con el paradero del afortunado, Caixa ha dado a conocer lo que pasará con el dinero. Según informó Globo, “cuando los ganadores no retiran el premio dentro de los 90 días, los montos se transfieren íntegramente al Fondo de Financiamiento para Estudiantes (Fies)”.



El Fies es el programa de financiación federal para que los estudiantes cursen estudios superiores en universidades privadas y de acuerdo con lo que informó Caixa al medio citado, en 2020 por ejemplo se transfirieron 311,9 millones de reales brasileros (USD 55,63 millones), de acuerdo con todos los premios en los diferentes rangos y tipos de premios que nos fueron reclamados.



En Colombia, han sucedido casos similares pero con otros premios como son los secos y aproximaciones. En el Valle del Cauca, por ejemplo, en el 2008 la Beneficencia no había pagado el premio de un seco correspondiente a un valor de 38 millones de pesos (USD 10 383).