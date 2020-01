La galaxia Rubin puede ser ‘la más grande conocida del universo local’, según expertos

LEA TAMBIÉN

La galaxia Rubin, localizada por el telescopio espacial Hubble, es 2,5 veces más ancha que nuestra Vía Láctea y contiene diez veces más estrellas y puede ser, según los expertos, "la más grande conocida del universo local".

La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó este miércoles 8 de enero del 2020 una imagen de esta majestuosa galaxia en espiral, cuyo nombre técnico es UGC 2885, como punto de partida para las celebraciones del 30 aniversario del telescopio espacial Hubble, de la ESA y la Nasa.



A pesar de su tamaño gigantesco, los investigadores la consideran un "gigante apacible", porque "parece que ha estado sentado tranquilamente durante miles de millones de años, posiblemente sorbiendo hidrógeno de una estructura filamentosa del espacio intergaláctico", indica la ESA en un comunicado.



El agujero negro supermasivo situado en su centro es también "un gigante dormido, pues la galaxia no parece que se esté alimentado de galaxias satélite mucho más pequeñas".



Esta galaxia ha sido apodada Rubin en honor a la astrónoma Vera Rubin, tal y como decidió Benne Holwerda de la Universidad de Louisville (EE.UU), que observó el cuerpo celeste en el telescopio Hubble.



"Mi investigación estuvo inspirada en gran parte por el trabajo de Vera Rubin en 1980 sobre el tamaño de la galaxias", indica Holwerda, pues la astrónoma estadounidense (1928-2016) midió la rotación de la galaxias, proporcionando evidencias de la existencia de la materia oscura.



Cómo Rubin ha llegado a ser tan grande es "algo que no sabemos todavía", dice Holwerda, aunque una pista es que está bastante aislada en el espacio y no tiene otras cercanas con las que chocar y alterar su forma de disco.

Las características de esta galaxia gigante se presentan en la reunión de invierno que celebra en Honolulu (EE.UU) la Sociedad Astronómica Americana y que este miércoles cierra sus puertas.