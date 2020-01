Frida Kahlo según Flora Martínez, la actriz colombiana protagoniza monologo musical en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actriz colombiana Flora Martínez encarna a Frida Kahlo en un monólogo musical en el que indaga en la vida del icono feminista a través de una trama que se sitúa en las últimas horas de vida de la pintora mexicana.

La obra ‘Frida Libre', que presume de más de 130 000 espectadores en Colombia, Nueva York, Miami y Toronto desde su estreno en 2016, llega al Teatro Sánchez Aguilar de Samborondón con seis funciones, desde este viernes 17 hasta el domingo 26 de enero del 2020.



La protagonista de la película colombiana ‘Rosario Tijeras' (2005) se declara una “fridomaníaca desde que recuerdo”, visitó a los 15 años la Casa Azul, el museo de la pintora en Ciudad de México y leyó todo lo que pudo sobre el personaje tras la película que protagonizó en 2002 Salma Hayek.



Martínez contó que terminó moldeando a su antojo el proyecto de interpretar a Kahlo en las tablas, un “hermoso accidente con el que llevamos ya tres años”, le dijo a EL COMERCIO, pues un empresario mexicano en Bogotá le propuso el papel, un guión inicial que la actriz fue cambiando “poco a poco hasta hacerlo desaparecer”.



“La muerte es su guate, quien más la conoce, Frida dice que la conoció desde que tenía cinco años porque bailaba alrededor de la cama como zopilote (buitre), lo que escribió cuando tuvo la polio”, contó Martínez.



En la obra, cuando Frida debe afrontar la amputación de su pierna derecha, le pide la muerte (la Pelona) que por fin se la lleve a cambio de contarle su historia y secretos.



“Ella sola en su cama, con su pierna cortada, a quién más le iba a contar sus secretos, repasa la vida desde el amor, con el cansancio de una vida dura, los últimos años fueron los más dolorosos y quizás no conocemos mucho esa parte de la historia”, agrega.



La actriz interpreta en vivo canciones mexicanas, sobre todo rancheras, como La Adelita, La tequilera, No volveré y La Llorona, 10 temas que publicó en disco para la obra y que dan cuanta de su pasión primera, la música. Tiene pendiente un proyecto como solista.



“Haciendo la investigación de la vida de Frida me encuentro con que ella le recomienda a sus alumnos que canten o tararen mientras pintan los cuadros, con Diego (Rivera) organizaban fiestas en la Casa Azul, donde venían mariachis”, apunta la actriz.

“Me puse a investigar cuales eran las canciones favoritas de Frida, le metimos a la obra ese playlist que se intercala entre las escenas, porque la obra toca unas temáticas tan duras que la música da un respiro y lo sublima todo”, explicó Martínez.