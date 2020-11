Una institución educativa pide que los padres 'no lancen a los niños' por la reja del colegio cuando llegan tarde 

El colegio francés Trillade colocó un letrero en la puerta de ingreso para pedir a los padres que "no lancen a los niños por la verja" del establecimiento cuando lleguen tarde.

Un dibujo en blanco y negro donde se observa un adulto y un niño pasando sobre la reja y la frase "no lancen a los niños por la verja" se compartió en redes sociales en la primera semana de noviembre de este 2020.



Las autoridades del colegio Trillade, con el cartel, piden a los padres que no lancen a los niños una vez que se han cerrado las puertas del centro a las 08:30.



La directora del establecimiento, Sanaa Meziane, reconoció que no es una situación habitual, pero aseguró que ha sucedido y prefieren evitar nuevos casos, por lo que pegaron el cartel, según información de T13.

El cartel fue colocado en la puerta del centro educativo. Foto: Captura



Meziane indicó no se va a tolerar más esta actitud "irresponsable" por parte de los padres que "después de que suene el timbre, arrojan a sus hijos", según Europafm. La educadora también sostuvo que no se ha registrado alumnos lesionados.



Los estudiantes cuando llegan tarde pierden la primer ahora de clases, pero pueden ingresar a las 10:00 para continuar con la jornada.



En Francia, el 2 de noviembre del 2020 aproximadamente 12 millones de estudiantes volvieron a clases, luego de un receso de dos semanas, durante la pandemia las autoridades han aprobado el retorno a las clases presenciales.