Francia será el país invitado de la Feria del Libro de Guayaquil 2020

Ecuador es una de las primeras paradas en la gira que Erol Ok, nuevo Director General del Instituto Francés, realizará por América del Sur. En una charla con este Diario realizada hoy (30 de enero del 2020) confirmó que Francia será el país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, en septiembre de este año.

La presencia de Francia en esta cita literaria es parte de la línea de trabajo que el Instituto Francés tiene planificado para este año, en el país y la región. OK explicó que la institución, encargada de promover la cultura francesa en el exterior, tiene prioridades geográficas y una de ellas es América Latina.

“Desde hace mucho tiempo -dijo- América Latina es una zona prioritaria para el desarrollo de la cultura francesa”. El Instituto Francés apoya a la realización de proyectos locales que manejan otras instituciones como la Alianza Francesa, así como proyectos específicos de gran escala como La Noche de las Ideas, que actualmente se celebra en 170 ciudades a escala mundial.

Ok recordó que en el país apoyan la realización de eventos como el MultiFest y el Festival de Cine Francés. “Son actividades de las que somos parte en el contexto de Noviembre Digital, un proyecto que busca promover la creación artística en el ámbito digital”.



En relación a la participación de Francia en la FIL de Guayaquil, el exdirector del Museo Nacional Picasso, añadió que habrá una fuerte presencia de autores vinculados al mundo del cómic, a propósito de que este 2020, en Francia, habrá una serie de eventos para celebrar este género literario.



Con respecto a La Noche de las Ideas, Ok explicó que desde su primera edición ha crecido el número de países así como la presencia de científicos, artistas y pensadores de distintas áreas de las ciencias sociales, con la idea de promover nuevos debates sobre los problemas del mundo contemporáneo.



Otra de las novedades, producto del intercambio cultural entre Francia y Ecuador, es la obra que Christian Masabanda, bailarín de la Compañía Nacional de Danza, está montando en Toulouse. Ok contó que esta pieza se presentará en Quito, en febrero próximo.