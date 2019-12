El Fondo Verde Climático de la ONU incluirá financiación privada desde 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Fondo Verde Climático dependiente de Naciones Unidas se abrirá a las contribuciones del sector privado a partir de la próxima primavera, anunció Javier Manzanares.

Manzanares es director ejecutivo del mayor mecanismo financiero global destinado a paliar los efectos de la crisis climática bajo los auspicios de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (Cmnucc).



"En la próxima junta que celebraremos en marzo de 2020 presentaremos un documento de política que gobernará las contribuciones del sector privado: fundaciones, filántropos e instrumentos alternativos", ha precisado Manzanares.



También recordó que, hasta el momento, la entidad se limita a gestionar aportaciones públicas, aunque no sólo de países sino también de regiones y ciudades.



"La ciudad de París, por ejemplo, hizo una contribución" a raíz de la cumbre celebrada en la capital francesa en diciembre de 2015 y, ante la posibilidad de que Madrid haga lo mismo en la COP25, aseveró que "no hemos avanzado en esas conversaciones pero sí esperaríamos que alguna capital europea pueda contribuir" como lo hizo la corporación parisina.



En todo caso, Manzanares agradeció expresamente el apoyo de España en la fase de recapitalización del GCF que "en la fase inicial fue de 120 millones de euros" si bien "recientemente el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ha anunciado otros 150 millones".



La contribución española forma parte de la de la Unión Europea, que "asume un porcentaje mayoritario de los USD 9 800 millones con que contamos en total", según las cantidades anunciadas por los distintos países contribuyentes hace apenas un mes.



El agradecimiento a España "es doble: también por tomar con éxito el liderazgo de la COP24 desplegando un esfuerzo excepcional, estamos impresionados por el servicio y la infraestructura de la cumbre", especialmente "en un momento de transición política como el actual".



El dinero gestionado por este fondo se destina a ocho áreas de resultado con un portafolio de proyectos, financiación e inversión "muy enfocado en agua, agricultura, energía renovable o eficiencia energética" aunque "tenemos intención de adentrarnos también en transporte, movilidad eléctrica y sistemas de refrigeración para reducir la emisión de gases de efecto invernadero".



Hasta la fecha el GFC ha dado luz verde a más de un centenar de iniciativas, de las cuales 52 se han puesto en marcha en el área de Asia y Pacífico, 49 en África, 26 en Iberoamérica y Caribe y 6 en Europa del Este.



"No tenemos una limitación de montos por país" a la hora de financiar proyectos, puesto que la distribución "se hace más bien por regiones y siempre con intención de equilibrar" el destino de los fondos.



En el caso de los Brics (Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica) "son elegibles a la hora de canalizar las ayudas pero también son potenciales contribuyentes del fondo" y ha recordado que "aunque ellos no han aportado todavía, sí lo han hecho algunos países en vías de desarrollo como Indonesia, Chile, Panamá..., entre otros."



Respecto a las expectativas del GFC ante los posibles resultados de la COP25, "esperamos un progreso en el capítulo 6 del Libro de las Reglas, para intentar acelerar la aplicación del Acuerdo de París", además de revisar "determinadas contribuciones nacionales".



Todo ello con intención de apoyar a los países en vías de desarrollo a ser "mucho más ambiciosos" en la reducción de emisiones, además de incrementar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático.

​

Manzanares participará el próximo 6 de diciembre en la entrega en Ifema de los premios Green Champions (Campeones Verdes) GCF, cuya primera edición cuenta con media docena de categorías: juvenil, de género, de comunidad, de transformación país, de emprendedor y de toda una vida.

Estos premios han sido creados para reconocer y promover esfuerzos "notables y efectivos" para combatir el cambio climático en países en vías de desarrollo.