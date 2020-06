La graduación se festeja en casa y con 'apps'

LEA TAMBIÉN

¿Reuniones sociales con semáforo amarillo? El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador precisó que desde el 1 de julio del 2020 este tipo de encuentros continúa prohibido en Quito por la propagación del covid-19. Las fiestas por el fin de año escolar y la graduación del bachillerato se celebran desde casa y con invitados virtuales.

María Cristina Suárez, de la empresa de eventos Vive tu fiesta, cuenta que hasta el año anterior estuvo a cargo de las fiestas de al menos dos colegios de Quito. Este año, sin embargo, se ha enfocado en crear paquetes de regalo y decoración del hogar de los graduados, debido a las restricciones de movilidad y reunión social.



Vive tu fiesta elabora cajas con dulces, ramos de flores jarros y otros objetos con la temática de la graduación, además de elementos como guirnaldas. Otro servicio que ofrece es el de serenatas virtuales, eventos que se graban desde un estudio profesional para asegurar la calidad de audio y video. También elaboran cenas congeladas para acompañar la celebración en casa.



Fabián Reino, parte de la empresa de eventos Plus, da a conocer que la necesidad de conexión social ha motivado la creación de nuevas plataformas. A diferencia de aplicaciones como Zoom o Google Meet, que fueron creadas para entornos laborales y educativos, servicios como House Party ofrecen mayor libertad para hablar, como se haría en una fiesta normal, y poner la misma música para todos.



Reino además cuenta que en Colombia se está desarrollando una aplicación que permitirá enviar invitaciones, generar un fondo de pantalla temático, escuchar la misma música o ver los mismos videos, entre otros.



La empresa de eventos Bou Entertaiment se ha enfocado durante la pandemia en lanzar conciertos y otro tipo de espectáculos al público a través de Zoom. Esta experiencia les permitió crear su primera fiesta de graduación, un evento para uno de los socios de la marca. Esta contará con un brindis y la participación de un DJ. Darle el grado de importancia que se merecen este tipo de eventos, dice Alexis Martínez, director de Bou Enterteinment, es simbólico en lo social.



Los perfiles de los consumidores están cambiando muy rápido con la emergencia sanitaria, por lo que las empresas todavía están estudiando qué tipo de servicios ofrecer. Mientras tanto, los consumidores pueden encontrar alternativas en diferentes aplicaciones y plataformas que sirven para conectarse con familiares y amigos:



Zoom



Esta es una de las plataformas que mayor acogida ha tenido a partir de la cuarentena, pues permite que grupos grandes se reúnan. El inconveniente es que si el anfitrión no tiene una cuenta pagada, la reunión se cerrará a los 40 minutos.



Google Hangouts

​Esta alternativa permite que aquellos que no tengan aplicaciones de videoconferencia instaladas en sus teléfonos o computadoras se unan fácilmente a las reuniones virtuales. Admite hasta 25 personas.



Google Meet



Este servicio también del gigante del Internet tiene más características que Hangouts, como la posibilidad de tener hasta 250 invitados. A partir de la crisis del covid-19, las funciones avanzadas de esta plataforma se hicieron gratuitas.



House Party



Es un servicio de redes sociales que permite el video chat a través de aplicaciones móviles y de escritorio. La 'app' admite hasta ocho personas en una "habitación". Los usuarios pueden ser parte de infinitas habitaciones y moverse fácilmente entre ellas.

VR Chat de Steam



Es un servicio de comunicación de la plataforma de videojuegos Steam. Para instalarlo se necesita un computador con sistema operativo Windows. Cada asistente puede personalizar su avatar. Además, se puede elegir el mundo en el que se desarrollará el encuentro.