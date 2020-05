Fármaco para enfermedades reumatoides muestra resultados 'alentadores' contra covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El fármaco anakinra, utilizado habitualmente para tratar enfermedades reumatoides, está dando resultados “alentadores” para las formas graves de covid-19, reduciendo el riesgo de muerte y la necesidad de respiración artificial, según un estudio francés.

“La reducción significativa de la mortalidad asociada a la utilización de la anakirna para la covid-19 en este estudio es alentadora en estos tiempos difíciles , escribe en un comentario el reumatólogo Randy Cron, de la Universidad de Alabama (Birmingham, Estados Unidos), en la revista especializada The Lancet Rheumatology, donde se publica el estudio y subraya el “perfil de seguridad favorable” de este medicamento bien conocido por los reumatólogos.



El objetivo es atajar la “tormenta citoquínica”, una reacción inflamatoria descontrolada que surge en las formas más graves de neumonía covid-19, que lleva al síndrome de angustia respiratoria aguda (SDRA), y que se produce cuando los pulmones no suministran suficiente oxígeno a los órganos vitales y el paciente necesita ventilación artificial.



Específicamente, la anakinra bloquea una de las citoquinas implicadas en esta “tormenta inflamatoria”, la interleuquina-1 (IL-1).



Según el equipo médico, Thomas Huet y sus colegas, del Grupo hospitalario de París Saint-Joseph (GHPSJ), la administración por inyección subcutánea durante 10 días de la anakinra a 52 pacientes graves de covid-19 permitió una “reducción estadísticamente significativa del riesgo de muerte y de permanencia en reanimación para asistencia respiratoria por ventilación mecánica”.



Un cuarto (25%) de los pacientes tratados con anakinra fue trasladado a reanimación o fallecieron, frente al 73% que no recibieron esta bioterapia. El grupo de comparación estaba formado por 44 pacientes que estuvieron en la misma institución.



En el grupo que recibió la anakinra, se produjo una disminución rápida de la necesidad de oxígeno al cabo de siete días de tratamiento.



“A falta de ensayos terapéuticos que incluyen medicamentos inmunomoduladores para nuestros pacientes, la decisión (...) adoptada de proponer anakinra, según criterios de gravedad decididos de manera consensuada, rápidamente cambió el aspecto de la enfermedad en la sala”, explica el profesor Jean-Jacques Mourad, cofirmante del estudio. “el beneficio era 'palpable' a diario”, según él.



“Existe actualmente una docena de ensayos clínicos que exploran el bloqueo de la citoquina IL-1 asociada al síndrome de tormenta inflamatoria de la covid-19” escribe el doctor Randy Cron.

Tres pequeñas series de casos (entre ellos uno italiano) reportaron que la anakinra beneficia a los pacientes que han contraído covid-19. “Pero este estudio aporta la prueba más concluyente hasta ahora de que la anakinra puede beneficiar a los pacientes que sufren el síndrome de la tormenta de citoquinas asociada a covid-19”, asegura.