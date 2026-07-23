El otro partido del Mundial: la ola de críticas internacionales hacia Argentina

Tras el Mundial 2026, una serie de críticas hacia Argentina se dispararon en redes sociales.

Este fenómeno involucró a celebridades de Hollywood y figuras públicas, extendiéndose desde la escena musical hasta el Congreso de Estados Unidos.

Las acusaciones contra el país sudamericano fueron variadas y contundentes.

Samuel L. Jackson acusa de racismo a Argentina

El actor desató la polémica al pedir que no apoyen a Argentina en la Copa Mundial.

Calificándolo como uno de los países más racistas del mundo tras la viralización de un meme sobre su personaje.

Samuel L. Jackson encendió la mecha con duras acusaciones. • Instagram @samuellkackson – IMDb

Niall Horan genera indignación

Por su parte, Niall Horan, exintegrante de One Direction, generó indignación en los fanáticos argentinos.

Esto ocurrió tras dar me gusta a un posteo que afirmaba que las Malvinas son españolas.

Sin embargo, luego se disculpó alegando un error honesto.

Niall Horan, exintegrante de One Direction. • Captura Instagram – Imdb

Pedro Pascal y sus polémicos ‘me gusta’

El actor chileno generó rechazo tras darle me gusta a un video que celebraba la derrota argentina con el mensaje: “Gente negra viendo perder a Argentina”.

Pedro Pascal y los cuestionados ‘me gusta’ en redes. • Foto: IMDb

La polémica que salpicó a Rosalía

Rosalía encendió las redes tras compartir una publicación de Mía Khalifa que celebraba la victoria deportiva de España sobre Argentina.

La cantante tuvo que borrar la historia y pedir disculpas, asegurando que no leyó el texto ofensivo antes de repostearlo.

Rosalía es una famosa cantante, compositora y productora española. • Foto: IMDb

La apuesta millonaria de Mía Khalifa

Mía Khalifa desató la rabia argentina tras apostar por España en la final.

Tras la victoria, cobró 1,65 millones y festejó en Instagram la caída de Argentina asegurando que disfrutó “odiar a Messi en persona”.

Mia Khalifa apostó por España en la final del Mundial y ganó una suma millonaria. • Instagram @miakhalifa

Javier Bardem y Arturo Pérez-Reverte

En la misma línea, Javier Bardem tildó a los futbolistas argentinos de tramposos mientras celebraba la victoria española.

El escritor Arturo Pérez-Reverte sostuvo que el equipo albiceleste representaba a la parte más violenta e irracional de la sociedad.

Javier bardem y Arturo Pérez-Reverte. • Foto: IMDb

El actor de ‘Rápidos y Furiosos’ que desató el enojo argentino

El actor Tyrese Gibson, famoso por su papel en Rápidos y Furiosos, desató la furia de los usuarios tras publicar en sus redes datos históricos inventados para acusar a Argentina de racismo.

Tyrese Gibson es un reconocido actor famoso principalmente por interpretar a ‘Fast & Furious’. • Foto: IMDb

La narrativa internacional sobre Argentina

Las críticas han reescrito la narrativa sobre Argentina en el contexto internacional, convirtiendo al país en un villano, según algunos medios y figuras públicas.

Este fenómeno refleja cómo las opiniones de celebridades pueden influir en la percepción global de una nación.