Mia Khalifa ganó una suma millonaria en una apuesta del Mundial 2026

La conocida influencer y ex actriz de cine para adultos, Mia Khalifa, se convirtió en una de las protagonistas fuera de la cancha durante la final del Mundial 2026.

La influencer apostó un millón de dólares a favor de España en el estadio MetLife, donde se disputó el encuentro.

Su apuesta resultó ganadora tras el triunfo de España sobre Argentina con un marcador de 1-0 en tiempo suplementario.

Detalles de la apuesta y ganancias

De acuerdo con Canal 26, Khalifa compartió su boleto ganador en redes sociales y celebró su victoria, donde realizó una apuesta de 1 000 000 de dólares con una cuota de 1,65.

Tras la victoria de España, cobró un total de 1,65 millones de dólares, lo que representa una ganancia neta de aproximadamente 650 000 dólares tras descontar el capital inicial invertido.

A través de sus historias de Instagram, publicó una imagen del boleto ganador y celebró el resultado con un mensaje dirigido a sus seguidores.

“Lo creí y gané a lo grande. Estoy muy orgullosa de mi país natal, España (aunque no tengo ni una gota de sangre española)”, escribió, según la web de Canal 26.

Mia Khalifa mostró en Instagram el boleto de la apuesta con la que ganó. • Instagram @miakhalifa

La preferencias futbolística a España

Según Marca América, durante el torneo, Khalifa mostró su apoyo a España y dejó claro su desagrado hacia la selección argentina.

En varias publicaciones expresó su preferencia por el equipo español y afirmó:

“Estoy apoyando a España y en contra de Argentina únicamente por el amor al juego de odiar”.

Días antes del partido final, anticipó su postura diciendo:

“Solo sepan que estaba preparada para ir en contra de Argentina hoy, sin importar qué”.

Después del partido final, agradeció haber tenido la oportunidad de presenciarlo y mencionó que disfrutó odiar a Messi en persona, lo que generó gran repercusión entre sus seguidores.

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