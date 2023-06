El actor Alan Arkin fallece a los 89 años

El actor Alan Arkin falleció a los 89 años, confirmaron este viernes sus hijos. Foto: Facebook

Agencia EFE

El actor estadounidense Alan Arkin, que ganó un Óscar de la Academia de Hollywood por su papel en la cinta 'Little Miss Sunshine', falleció a los 89 años, confirmaron este viernes, 30 de junio de 2023, sus hijos.

En un comunicado distribuido a medios locales, sus hijos confirmaron que falleció esta semana en California.

"Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un esposo cariñoso, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente", apunta el texto publicado por la cadena NBC News.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Arkin comenzó en el mundo del espectáculo con una obra de teatro en Broadway y su primer debut en el cine se produjo en 1966 con un papel en la cinta "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming", por la que fue nominado al Óscar al mejor actor y también al Globo de Oro.

Su papel en 'The Heart Is a Lonely Hunter' de 1968 le valió otra nominación. Pero no fue hasta 2006 cuando levantó la estatuilla por la cinta 'Little Miss Sunshine', en la que interpreta al abuelo de la niña protagonista, Olive (Abigail Breslin).

Obtuvo el Óscar a la mejor interpretación de reparto por el papel de Edwin, un veterano de la Segunda Guerra Mundial expulsado de una residencia de ancianos por consumir y vender heroína.

Arkin publicó seis libros, escribió y dirigió dos cortometrajes y protagonizó la serie '100 Centre Street'. En televisión ha aparecido también en series como 'Pentagon Papers', 'Escape from Sobibor' o 'Chicago Hope'.

Es padre de los actores Adam Arkin, Anthony Arkin y Matthew Arkin.

