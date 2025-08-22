Un adulto mayor fue retenido por la Policía y la Unidad de Bienestar Animal (UBA) tras ser descubierto usando perros y gatos en mal estado para pedir dinero en buses.

En las unidades de transporte, el hombre aseguraba tener un refugio, pero las investigaciones confirmaron que su actividad era solo un engaño.

¡Crueldad en buses! Adulto mayor explotaba a perros y gatos enfermos para pedir dinero

La alerta llegó gracias a dos usuarias del transporte público que vieron a gatito dentro de una caja de cartón, visiblemente débil y sucio.

Cuando intentaron ayudar al animal, el hombre reaccionó con agresividad; esto ocurrió en Quito. La rápida intervención de las jóvenes, quienes pidieron apoyo policial, permitió que los inspectores de la UBA y la AMC intervinieran.

Esta es la multa por maltratar a un perro o gato en Quito

Fotos, videos y denuncias en redes sociales ya forman parte del procedimiento sancionador. Según la Ordenanza Metropolitana, provocar daño o sufrimiento intencional en un animal se considera Infracción Muy Grave, con multas que pueden llegar hasta 4 700 dólares.

Desde la UBA explicaron que mantener animales en cajas, mochilas o bolsos durante largos recorridos para pedir dinero afecta gravemente su bienestar.

¿Qué pasó con el gato rescatado en Quito?

El gato rescatado ya está en un centro de la UBA, recibiendo atención veterinaria. Próximamente será vacunado, esterilizado y puesto en adopción para encontrar un hogar seguro y responsable.