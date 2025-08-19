La tranquilidad de una parroquia del Distrito Metropolitano de Quito se vio sacudida a inicios de agosto cuando un hecho de maltrato animal quedó registrado en cámaras de seguridad.

¡Indignante! Menor castiga cruelmente a su perro por ensuciarse durante un paseo

Un menor de edad golpeó a su perro, un peludito de raza similar a pitbull llamado Toretto, tras hacerse popó durante un paseo nocturno en el parque. Este caso ocurrió en la parroquia de Conocoto.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) informó que -al conocer el caso- destinó un equipo de inspección para verificar la situación del perro; ubicaron a los tutores del animal tras dos intentos fallidos.

Según los propietarios, se trató de un hecho aislado. Relataron que su hijo menor reaccionó de forma impulsiva al ver que Toretto se ensució durante el paseo.

“Le hicimos comprender que esta conducta no es correcta ni justificable”, indicaron.

Esto pasó con el perro que un menor castigó cruelmente

Como medida de protección, la UBA retiró a Toretto del hogar y le brindará atención veterinaria. También -con una valoración etológica- determinarán su comportamiento.

Asimismo, se confirmó que el perrito no estaba esterilizado, por lo que este procedimiento se realizará de inmediato en el centro de la UBA donde permanece actualmente.

Multa por golpear a un perro o gato

La UBA recordó que el maltrato a animales de compañía en Quito es considerado una Infracción muy grave, sancionada con una multa de 10 salarios básicos unificados, equivalentes a USD 4 700.

El equipo de inspección elaborará un informe con las evidencias recopiladas para determinar la sanción aplicable, considerando que el presunto agresor es menor de edad.