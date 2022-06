Eventos se modifican por el Día del padre en Quito por las protestas

El grupo Tierra Canela será parte del concierto Bicentenéalo, reprogramado para el 9 de julio en Quitumbre. Foto: Facebook Tierra Canela

Redacción Tendencias (I)

Las protestas y movilizaciones sociales han obligado a suspender o reprogramar ciertas actividades artísticas y culturales previstas entre el 17 y 19 de junio. Algunos centros culturales también han suspendido la atención al público.

La agenda cultural programada para este fin de semana coincide con la celebración del Día del padre. En Ecuador este día se celebra el tercer domingo de cada año, que en este 2022 llega el 19 de junio.

Museos municipales cerrados

Los cinco espacios culturales y museos que forman parte de la Fundación Museos de la Ciudad suspendieron la atención al público “hasta nuevo aviso”.

Las actividades planificadas en el Museo del Carmen Alto, Museo de la Ciudad, Yaku, Museo Interactivo de Ciencia y Centro de Arte Contemporáneo “han sido postergadas”, según informó el Municipio a través de un comunicado. Entre las actividades reprogramas hay conciertos, exposiciones y talleres.

La inauguración de la exposición ‘Los insectos al rescate del planeta’ en el Museo Interactivo de Ciencia se posterga para el jueves 23 de junio a las 16:00.

Exposición: Milton Glaser 50 carteles 50 años, en el Centro de Arte Contemporáneo, la nueva fecha es miércoles 22 de junio, a las 19:00

‘Wawa Rock’ con la presentación de Diego y los gatos del callejón en el Museo de la Ciudad cambia de fecha para el domingo 26 de junio a las 11:00.

‘Una noche en el Museo’ en el Museo del Carmen Alto se realizará el próximo jueves 23 de junio a las 18:00. El taller ‘Manos a la Obra’ en este mismo espacio cambia para el sábado 25 de junio a las 11:00.

El Centro de Arte Contemporáneo suspendió la actividad de cierre de la exposición ‘Tropezar’, al igual que la ceremonia y conversatorio sobre el Inti Raymi.

Cambios en los escenarios de la Fundación Teatro Sucre

Algunos de los eventos previstos para este fin de semana en el escenario del Teatro Sucre, México Variedades y Mama Cuchara también se han reprogramado.

El concierto de aniversario de la agrupación Parca en el Teatro Variedades se posterga para el 23 de julio, a las 18:00

El concierto ‘Cumbia con banda’ presentado por la Banda Sinfónica del Cuerpo de Bomberos de Quito en el Teatro México cambia de fecha para el miércoles 6 de julio.

El concierto de rumba y flamenco con el grupo ecuatoriano Alkymia, en el Teatro Variedades, se posterga para el viernes 22 de julio.

Cambios en otros eventos

Bicentenéalo se posterga. El concierto denominado Bicentenéalo para festejar el Día del Padre con la presentación de Señora Cumbia, Tierra Canela, Trío Pambil, Margarita Lugue y Pipe Peláez, se posterga para el sábado 09 de julio a las 14:00 en la Plaza Cívica Quitumbe.

Masters of Rock. El festival de tributos Masters of Rock, con artistas de España, Argentina, Chile y Perú rinde un homenaje a bandas como Nirvana, Kiss, Guns and Roses, Queen y otros. Este espectáculo ha sido reprogramado para el 16 de julio en el Ágora de la Casa de la Cultura. Los detalles del evento se anunciarán próximamente a través del perfil de Original Classics en Facebook.

Cierre de gira Guardarraya. La banda quiteña Guardarraya tenía previsto concluir la gira ‘Hasta la vuelta señor’ con un concierto en el escenario del Teatro San Gabriel. El grupo anunció que el concierto cambió de fecha para el próximo 8 de julio. “Las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes deseen la devolución de los tickets, lo podrán hacer directamente con Meet2go a partir del 22 de junio”, dice el comunicado.

Dvicio posterga su llegada a Ecuador. La agrupación española Dvicio tenía previsto presentar un concierto en el Teatro Sucre como parte de su gira ‘Mil veces tour’. Star Shows, empresa organizadora del evento, confirmó que la presentación se aplaza. “La fecha reprogramada será anunciada en los próximos días. Los tickets serán válidos para la nueva fecha”, dice un comunicado.

Festival con Bombos y Platillos. El Festival Internacional de Títeres Con Bombos y Platillos suspendió las funciones del 15 al 17 de junio en el Museo de la Ciudad. En redes sociales se informa que las funciones previstas para el 18 de junio en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura se mantiene. El colectivo Teatro al Hombro presenta ‘Frankenstein’ a las 11:30 y 16:00.

Cambios en la Fiesta de la Música. Este año se celebra la edición número 27 de la Fiesta de la Música. En la agenda estaban previstos tres espectáculos musicales entre el 18 y 19 de junio. La Alianza Francesa informó a través de sus redes sociales que el Brunch Electrónico, con la presentación de Djs, en el Parque La Alameda, queda postergado hasta nuevo aviso.

Sin embargo, el concierto electro urbano programado para el domingo 19 de junio a las 16:00 en el Teatro Capitol se mantiene vigente. También se informó que la institución ya no participa del concierto de música tradicional previsto para el sábado 18 a las 17:00 en el Teatro Capitol. Por su parte, el teatro mantiene este evento en cartelera.

Todos los conciertos previstos en el marco de la Fiesta de la Música en Cuenca han sido aplazados. Se informó que las fechas serán anunciadas próximamente.