Estudio de anticuerpos en Suecia muestra un largo camino hacia la inmunidad frente al coronavirus

Un estudio sueco encontró que sólo el 7,3% de los habitantes de Estocolmo desarrollaron anticuerpos contra covid-19 a finales de abril, lo que podría avivar la preocupación de que la decisión de no hacer cuarentenas en Suecia contra la pandemia pueda traer poca inmunidad de rebaño en un futuro próximo.

La estrategia fue defendida por el epidemiólogo jefe Anders Tegnell, cuya recomendación de medidas voluntarias contra el virus, en lugar de un cierre obligatorio como los que imponen muchos otros países, ha dividido la opinión en el país y en el extranjero.



La estrategia de Suecia de mantener abiertas la mayoría de las escuelas, restaurantes, bares y negocios, incluso cuando gran parte de Europa se encontraba a puertas cerradas, la expuso a críticas con tasas de mortalidad muy superiores a las de sus vecinos nórdicos, aunque mucho menores que las de países como Gran Bretaña, Italia y Francia que sí cerraron.



El número de pacientes con covid-19 en cuidados intensivos en Suecia ha disminuido en un tercio desde el máximo de finales de abril y las autoridades sanitarias dicen que el brote se está ralentizando. Sin embargo, Suecia ha registrado el mayor número de muertes por covid-19 per cápita en Europa en los últimos siete días.



El estudio de los anticuerpos trató de examinar el potencial de la inmunidad de rebaño, situación en la que suficientes personas de una población han desarrollado resistencia a una infección para poder detener eficazmente la propagación de la enfermedad.



Los resultados coincidieron aproximadamente con los modelos que predicen que un tercio de la población de la capital sueca ya habría tenido el virus y donde al menos una inmunidad de rebaño limitada pudo haberse establecido, dijo el miércoles la Agencia Sueca de Salud.



"Es un poco más bajo (de lo esperado) pero no notablemente más bajo, tal vez uno o dos por ciento", dijo Tegnell en una conferencia de prensa en Estocolmo. "Encaja bastante bien con los modelos que tenemos".



Sin embargo, el concepto de inmunidad colectiva no ha sido probado para el nuevo coronavirus y la extensión y duración de la inmunidad entre los pacientes recuperados es igualmente incierta.



El estudio se basó en unas 1 100 pruebas de todo el país, aunque sólo se dieron a conocer las cifras de Estocolmo.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que no se deben depositar esperanzas en la inmunidad de rebaño. La semana pasada dijo que los estudios mundiales habían encontrado anticuerpos en sólo del 1 al 10 por ciento de la población, resultados que coinciden con hallazgos recientes en España y Francia.