Una enzima incide en la muerte por el covid-19

La sangre de los hombres tiene niveles más altos que la de las mujeres de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA 2), utilizada por el SARS-CoV-2 para infectar células.

Dicha enzima podría explicar por qué los hombres padecen más la covid-19 que las mujeres, según un estudio publicado por la revista European Heart Journal. El equipo de Adriaan Voors, profesor de cardiología en el Universitair Medisch Centrum (UMC) de Groninga, en Países Bajos, midió las concentraciones de ECA 2 en muestras de sangre de 3 500 pacientes.



“Cuando descubrimos que uno de los biomarcadores más fuertes, ECA 2, era mucho más alto en hombres que en mujeres, me di cuenta de que esto tenía el potencial de explicar por qué los hombres tenían más probabilidades de morir de covid-19 que las mujeres”, dijo Iziah Sama, un médico que codirigió el estudio.



El cardiólogo Iván Zuleta considera que esta investigación confirma lo que decía la teoría: que los hombres tienen más enzimas convertidoras de angiotensina 2 y, por ende, mayor cantidad de receptores del virus SARS-CoV-2. Eso significa que estos receptores ayudan al virus a acoplarse y desarrollarse en las células del organismo masculino.

La angiotensina es una sustancia que tiene una función hormonal y está principalmente relacionada con la presión arterial. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, (que estrecha los vasos sanguíneos), lo que puede provocar un aumento de la presión arterial. Zuleta recuerda que los cardiólogos utilizan inhibidores de esta enzima para que no se estrechen los vasos sanguíneos y baje la presión arterial en los pacientes hipertensos.



El médico considera que el hecho de que esta enzima se encuentre en mayor cantidad en los hombres que en las mujeres podría ser una de las razones por las que el riesgo cardíaco es mayor en ellos que en ellas. La mayor presencia de la enzima es también un indicador de que hay un mayor número de receptores en los que el nuevo coronavirus calza perfectamente, es decir, el virus es la llave y los receptores de la enzima son la cerradura. Así, entra perfectamente a través de estos a las células.



El neumólogo Byron Canelos explica que estos receptores se encuentran en varios sitios, también en las células epiteliales (de la piel) de los alveolos (lo más profundo de los pulmones donde se intercambia el oxígeno y el anhídrido carbónico). Canelos describe que los pulmones son como árboles, las ramas son los bronquios y al final están las hojas, los alveolos, la parte terminal del árbol. Ahí hay células llamados neumocitos. Estos tienen los receptores de la enzima y, por tanto, son los receptáculos ideales para que entre el nuevo coronavirus.

El galeno dice que debido a estas cerraduras, el virus que causa covid 19 es capaz de llegar tan lejos, a esta región profunda de los pulmones, en la que se produce la inflamación pulmonar, la neumonía, la alveolitis. Recuerda, además, que los anteriores coronavirus que causaron las enfermedades del SARS y el MERS mostraban su predilección por pegarse a receptores en los bronquios, es decir, en las ramas del árbol, llegaban menos a las hojas finales, a los alveolos.



Asimismo, rememora también la hipótesis científica que dice que los niños tienen menos de estos receptores o estos no están maduros todavía: “no reconocen bien las llaves del virus y quizá la cerradura no calza con ellas y por eso los niños enferman menos de covid-19”. Mientras tanto, el cardiólogo Zuleta recuerda que no solo los pulmones o los vasos sanguíneos tienen estos receptores enzimáticos, porque las enzimas están en muchas otras partes, incluidos los riñones y el corazón. Las cifras de muertes e infecciones por covid-19 apuntan a que los hombres tienen mayores probabilidades que las mujeres de contraer la enfermedad.