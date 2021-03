Dayanara Peralta: "en ningún momento se denigra a la mujer en la canción El desquite"

Entrevista a Dayanara Peralta, artista



El nuevo tema musical de la artista ecuatoriana Dayanara Peralta, El Desquite, lanzado el pasado 3 de marzo del 2021, ha causado polémica por tener el mismo ritmo de Un violador en tu camino, que es un símbolo de la lucha feminista.

¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir en la letra y música de la canción El desquite?



El desquite habla de una reacción a una traición. Esta canción está hecha simplemente para que la gente disfrute y las mujeres lo bailen. Está hecho para hacer que las mujeres disfruten y romper esto de que cuando un hombre es infiel y la mujer se desquita es lo peor de la vida. Más bien es un mensaje de igualdad, expresado desde mi género, a mi manera y desde mi trinchera.



Aseguras que El desquite es un tema que tiene la intención de empoderar a la mujer, sin embargo, también hay mujeres que cuestionan el uso de Un violador en tu camino. ¿Qué opinas al respecto?



Como artista estoy consciente de que vamos a tener un público que nos quiere, apoya y disfruta de nuestras canciones. Por otro lado, hay grupos minoritarios que intentan irse a los extremos, lastimando y tergiversando un mensaje. Mi única intención como artista es hacer divertir a las personas que escuchan mis canciones y como ecuatoriana, siempre pedir que no nos corten las alas. En mi canción en ningún momento se denigra a la mujer, se habla de violencia, ni nada similar.



¿Qué es lo que se critica?



Se critica el tema indicando que se ha tomado una estrofa del tema, cuando en realidad solo se usan seis palabras de una canción de tres minutos. Desde mi lado, tomé esas palabras inspirada en las mujeres con el fin de hacer que disfruten.



¿Cuándo y dónde escuchaste este himno?



Todos lo escuchamos el año pasado y ahí sí se generaron memes y burlas del himno. En mi caso, de ninguna manera es así, es una canción pensada en darle una canción más para que las mujeres disfruten. Para que sientan que lo mismo que puede hacer un hombre, también lo puede hacer una mujer, desde un lado divertido, pero en absoluto con la intención de burlarme.



La canción fue escrita por Dayanara, Jhonathan Estrada y César Franco. ¿En qué momento se decidió introducir un fragmento del tema feminista Un violador en tu camino?



Decidí tomar estas seis palabras y ponerla dentro de una canción que fuera dirigida para las mujeres.



¿El uso de ese fragmento musical podría recaer en el plagio?



Plagio se considera a partir de nueve palabras y algunas otras cosas más. Mi canción ocupa solo seis palabras y por ningún lado podría ser plagio. Cuando se toman menos palabras se puede considerar como una inspiración, que es lo que realmente hice en mi canción.



¿Integrar este himno a una canción como El desquite podría restar fuerza a la violencia de género que se denuncia con el mismo?



Para nada. Lo que realmente resta es que nos vayamos en contra de otra mujer, burlándonos directamente de esa canción. Desde mi canción El innombrable, cuando la canté en Viña del Mar y sin miedo a nada en pleno escenario grité que no queremos ni una menos. Ese ha sido siempre mi criterio y apoyar a las mujeres.



¿En ese sentido, te sumas a las demandas del movimiento feminista?



Siempre. Lo he hecho cada que he podido. Soy una de las primeras en compartir y exigir justicia cuando han existido casos de feminicidio en mi país, porque creo que no estamos en equipos diferentes. Soy una mujer apoyando a otra mujer. Creo que es lindo como mujeres pensar diferente y tener gustos diferentes, porque a la larga eso es lo que nos hace únicas.



¿Crees que fue un error introducir ese fragmento o se ha pensado eliminar ese segmento de la canción?



Uno siempre tiene que quedarse con lo positivo. Creo que sería un error si la mayoría estaría pensando que lo es, pero no es así. Hoy es uno de los temas virales en Tik Tok a escala nacional. Son muchos más hombres y mujeres que lo cantan y lo bailan. El error está en las personas que han intentado con mala intención tergiversar un concepto que no es.



¿Qué efecto tendría esta polémica en tu trabajo?



El efecto es que es una canción que la están disfrutando mucho hombres y mujeres en Ecuador y en otros países como Argentina, Perú, Chile, México. Es con lo que me quedo como artista y es en lo que seguiré trabajando. Mi siguiente canción también habla de igualdad y seguiré trabajando para seguir entreteniendo a la gente que me sigue y disfruta de mis canciones.