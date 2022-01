The Weeknd inaugura el 2022 con el disco ‘Dawn To FM’

El artista canadiense The Weeknd presentó su quinto álbum de estudio titulado 'Dawn To FM'. Foto: cortesía Universal Music

Fernando Criollo. (I)

The Weeknd toma la delantera en cuanto a lanzamientos musicales se refiere. El artista canadiense presentó oficialmente su nuevo disco ‘Dawn to FM’, vía XO/Republic Records que se encuentra disponible en las principales plataformas digitales a partir de este viernes 7 de enero.

El lanzamiento del quinto álbum de estudio de The Weeknd fue anunciado sorpresivamente el lunes 3 de enero con un convincente tráiler del proyecto protagonizado por el actor Jim Carrey, amigo y vecino del artista.

“Has estado demasiado tiempo en la oscuridad y es la hora de despertar a la luz y de aceptar tu destino con los brazos abiertos”, dice la voz en off de un locutor radiofónico interpretado por Carrey, en el vídeo publicado en las redes sociales.

Junto con el video también se reveló la lista de canciones y la portada del álbum en la que el artista de 31 años aparece como si se hubiera acelerado su envejecimiento en casi dos años desde su última publicación en solitario.

En total son 16 temas que forman parte de un álbum considerado por el propio artista como una “experiencia sónica”. Los 16 cortes del disco incluyen un elenco único de colaboraciones entre los que figura Tyler, The Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never y Jim Carrey.

Este es el primer disco completo que ha publicado desde ‘After Hours’, lanzado en marzo del 2020. Sin embargo, en este tiempo The Weeknd no ha dejado de hacer música, colaborando en varios sencillos con artistas como FKA Twigs o Post Malone. The Weeknd también puso a prueba su versatilidad al atreverse con una bachata en español en el tema La Fama, junto con Rosalía.

Take my Breath fue el primer y único adelanto que ofreció el artista sobre este nuevo proyecto discográfico, en el que vuelve sobre los arreglos electrónicos que le funcionaron tan bien en ‘After Hours’ y que en ‘Dawn To FM’ los lleva a una nueva narrativa musical, en la que se integran sonidos del funk, el pop y el R&B.

Como parte del lanzamiento, The Weeknd presentó el disco a través de una transmisión en vivo a través del canal Amazon Music en Twitch y en la aplicación llamada 103.5 Dawn FM.

Con el álbum completo acumulando reproducciones en plataformas digitales, The Weeknd presentará el video de Sacrifice, la segunda producción audiovisual del nuevo álbum, en un estreno mundial previsto para este viernes 7 de enero a través de su canal oficial en YouTube.