Video: Shakira reaparece en España y prepara nuevo álbum

Varios medios internacionales notificaron la reaparición de Shakira en el municipio de Manresa, en Cataluña. Este hecho es importante ya que hace varias semanas ella junto a sus hijos salió del país luego del anuncio de su separación con el futbolista Gerard Piqué.

Al parecer, su reaparición ocurrió el sábado 10 de septiembre de 2022 y todo indica que la cantante estaba en el rodaje del video de una nueva canción con la colaboración del reguetonero Ozuna.

No se descarta algún rodaje en Barcelona, dicen los paparazzis. Conforme reportan portales de entretenimiento, la barranquillera alista el lanzamiento de un álbum en el que se incluirían colaboraciones o featurings de alto nivel.

Shakira waving to people outside the set of her new music video in Manresa, Catalonia. Fans gathered all night until the early morning hours to see Shakira. ❤️ https://t.co/4oJ7hBXNmu