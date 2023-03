Músicos ecuatorianos rendirán tributo a Pink Floyd

Un concierto para conmemorar 'The Dark Side of the Moon', el álbum de Pink Floyd que redefinió el rock progresivo. Foto: Cortesía

Carolina Vasco

Un concierto en honor a Pink Floyd se realizará este viernes 17 de marzo, a las 20:30. Músicos ecuatorianos buscan conmemorar 'The Dark Side of the Moon', el álbum conceptual de la banda.

Es el octavo trabajo de estudio del grupo musical británico de rock progresivo. Fue lanzado el 1 de marzo de 1973 en los Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido. Se trata de un álbum que lo cambió todo.

"Es un honor rendir tributo. Es una de las bandas que más me ha impactado en la vida. Es un reto constante entender su mensaje", indicó Roberto Lalama, uno de los músicos.

Las entradas las puede comprar en la boletería del Teatro San Gabriel o en su página web.

Melodías

En este tributo participarán entre 15 y 20 músicos. Algunos de ellos pertenecen a la banda Animals. Otros tienen sus proyectos independientes. Así lo comentó Fabrizzio Torres, productor Musical.

Los artistas interpretarán temas como Another Brick in the Wall, Wish You Were Here y Comfortably Numb, entre otros. El repertorio será variado.

Puesta en escena

El espectáculo será un juego de luces y video. El sonido será impecable, afirmó Torres.

Los talentos nacionales buscarán imitar a la banda que se convirtió en ícono cultural. "Ellos son muy visuales al interpretar una canción. En la pantalla gigante aparecerá el video original e imágenes del grupo inglés", añadió Lalama.

