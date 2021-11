Spider-Man revela nuevas pistas del multiverso en segundo tráiler

Fernando Criollo (I)

El segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ reveló más detalles sobre la trama, personajes y estilo que tendrá la tercera película del superhéroe interpretado por Tom Holland.

El nuevo avance de la película dirigida por Jon Watts se estrenó la noche del 16 de noviembre durante un evento en Los Ángeles. El video se publicó simultáneamente en los canales oficiales del filme.

Todo ante la expectativa de miles de fans que buscaban respuestas ante la ola de rumores y supuestas filtraciones que se habían dado a conocer en los últimos días.

A primera vista, el tráiler confirma que la trama gira en torno al multiverso. “Empezamos a recibir visitantes de cada universo”, le dice Doctor Strange al Peter Parker interpretado por Holland.

El tráiler muestra que en esta cinta coincidirán personajes de las tres generaciones cinematográficas de ‘Spider-Man’. En escena se ve al Duende Verde, Doctor Octopus, Sand-Man, Electro y Lagarto que fueron parte de las películas protagonizadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire.

En las últimas horas, los fans se han dedicado a revisar los detalles de este nuevo avance, lo cual ha dado pie a nuevas hipótesis.

Entre las teorías que han generado más curiosidad se encuentra la presencia del Duende Verde, que no sería el de Willem Dafoe, sino que parece ser el personaje interpretado por Dane DeHaan, en ‘The Amazing Spider-Man: El poder de electro’.

Electro aparece con un ‘look’ más apegado a la versión del comic y con rayos de color amarillo en vez de los azules con los que apareció en 2014.

Sin embargo, uno de rumores que ha cobrado fuerza es la presencia de las otras versiones de Spider-Man interpretadas por Maguire y Garfield.

Entre las pistas que mencionan los fans está el diálogo de Doctor Octopus. “Tú no eres Peter Parker”, dice el personaje de Alfred Molina luego de descubrir el rostro de Spider-Man y encontrarse con Holland, insinuando que el villano conoce a un Peter Parker que luce diferente.

Los fans hablan de un error en el tráiler que delataría la presencia de otros Spider-Man. Sucede al final de la cinta cuando Spider-Man se enfrenta a todos los villanos lanzándose desde una estructura de andamios. En la toma aparentemente se ve que Lagarto se lanza al ataque, pero en una posición que no coincide con la trayectoria del superhéroe. En la última fracción de la toma se ve que recibe un golpe, de algo o alguien que no aparece en la imagen. Lo que se especula es que el estudio habría borrado digitalmente a los otros dos Spider-Man para que no aparezcan en la toma y mantener la sorpresa.

Por ahora, la única certeza es que el filme llegará a las salas de cine a partir del 17 de diciembre.