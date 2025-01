Shawn Mendes es un fenómeno musical canadiense que capturó el corazón de millones con su voz y letras emotivas; nació el 8 de agosto de 1998 y ahora es noticia por su cercanía con la ecuatoriana Helena Gualinga.

¿Quién es Helena Gualinga?

Helena Gualinga es una figura destacada en la defensa del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador. Sin embargo, en los últimos días su nombre volvió a sonar tras su supuesto romance con el cantante canadiense Shawn Mendes.

Helena Gualinga nació el 27 de febrero de 2002 en la comunidad Kichwa Sarayaku, Pastaza; es hija de la activista Noemí Gualinga y del biólogo sueco Anders Sirén.

Desde pequeña, ha estado expuesta a la lucha por la protección de su territorio.

A sus 22 años, Gualinga se destaca como una de las voces más influyentes entre los jóvenes activistas ambientales. Ha participado en eventos internacionales como la COP25 y el Foro Económico Mundial en Davos, donde llevó el mensaje sobre los efectos devastadores del cambio climático y la deforestación en las comunidades indígenas.

¿Quién es Shawn Mendes, el cantante que pasea con la ecuatoriana Helena Gualinga?

Shawn comenzó su carrera en 2013 al subir versiones de canciones a la plataforma Vine. Esta estrategia lo catapultó a la fama, atrayendo la atención de importantes figuras de la industria musical como Andrew Gertler. También, del sello Island Records, con quien firmó poco después.

Su primer sencillo, Life of the Party, que presentó en 2014, alcanzó el puesto 24 en el Billboard Hot 100, convirtiéndolo en el artista más joven en debutar en el Top 25.

Su álbum debut, ‘Handwritten‘, estrenado en 2015, debutó en el número uno tanto en EE.UU. como en Canadá. Este éxito fue seguido por su segundo álbum, ‘Illuminate’, que incluyó éxitos como Treat You Better y There’s Nothing Holdin’ Me Back.

Mendes y su éxito junto a Camilo Cabello

El músico canadiense continuó su ascenso con su tercer álbum homónimo en 2018, que también alcanzó el número uno y le valió dos nominaciones al Grammy.

La colaboración con Camila Cabello en ‘Señorita se convirtió en un hito, alcanzando el primer lugar del Billboard Hot 100.

Su cuarto álbum,’ Wonder’, lanzado en 2020, consolidó su estatus como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Shawn Mendes y su lucha con la salud mental

Shawn Mendes ha sido abierto sobre sus luchas con la salud mental, especialmente en los últimos años, cuando se enfrentó a una serie de desafíos emocionales y psicológicos.

En 2022, el cantante reveló que estaba tomando un descanso de su carrera para centrarse en su bienestar. Eso, después de lidiar con altos niveles de ansiedad y estrés debido a la presión constante de la industria musical.

Mendes mencionó que la ansiedad le afectaba tanto en su vida profesional como personal, llevándolo a sentirse agotado y desconectado.

A través de sus redes sociales, compartió su experiencia para normalizar las conversaciones sobre la salud mental.